Pérez-Reverte defiende poner tilde "siempre" al adverbio 'solo' para evitar "ambigüedad": "Ahí está el truco del asunto"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Pérez-Reverte ha contestado a varios usuarios a través de redes sociales que tenían dudas al respecto de tildar o no esta palabra. Uno de los usuarios le ha asegurado al autor que, para él, "siempre hay riesgo de ambigüedad", a lo que el escritor ha respondido que, "en ese caso, siempre" habrá que poner tilde a 'solo'.

"Si el pleno de la RAE, como hizo ayer, confirma que 'sólo' puede escribirse con tilde 'a juicio de quien escribe' si se considera que hay riesgo de ambigüedad, eso significa que la tilde en 'sólo' cuando se refiere a 'solamente' no puede considerarse falta de ortografía", ha explicado en un tuit recogido por Europa Press el autor.

Otro de los usuarios le ha señalado un texto que deriva a la explicación de la RAE al respecto, en el que se asegura que "es obligatorio escribir sin tilde el adverbio 'solo' en contextos donde su empleo no entrañe riesgo de ambigüedad".

Pérez-Reverte ha recuperado entonces otra explicación de la institución en que se indica que "es optativo tildar el adverbio solo en contextos donde, a juicio del que escribe, su uso entrañe riesgo de ambigüedad" y señala al usuario que "anda mal de comprensión general". "Y además, si no tiene usted inconveniente, yo estaba allí", ha añadido irónico.

"Para nosotros, la nota está clarísima: el riesgo de ambigüedad lo aprecia quien escribe el texto y conoce mejor que nadie el contexto. Es, por tanto, su juicio el que tiene la mayor autoridad", ha insistido el académico, quien además ha respondido a las dudas usando como ejemplo una frase donde existe ambigüedad.

"Escribir sin tilde 'Manolo solo desayuna café' no aclara si Manolo solamente desayuna café cada mañana (sin churros ni nada) o si lo toma únicamente cuando su esposa se ha largado con otro. Ahí sí hay riesgo de ambigüedad además del riesgo de divorcio", ha comentado con humor.

La RAE concluyó el pasado jueves el pleno en el que se volvió a abordar esta polémica de la tilde en 'solo', aprobando mantener la "modificación" en la regla tras un debate "pacífico" y en el que no hubo "ni vencedores ni vencidos".

En concreto, la semana pasada la RAE explicó que "se mantiene la opción de tildar o no 'solo' cuando haya riesgo de ambigüedad" e introducía la expresión "a juicio del que es escribe" para que quien escriba valore "si existe ambigüedad o no".

El propio Pérez-Reverte, quien fue uno de los últimos en abandonar la sede de la RAE tras asistir al pleno "tormentoso" que catalogó la semana pasada, eludió comentar la polémica y bromeó con los medios de comunicación. "No tengo ni idea, no sé de qué me hablas", fueron las palabras recogidas por Europa Press que pronunció el escritor.