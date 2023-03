Tenis.-Carlos Alcaraz: "Ganar Indian Wells y volver al número uno es un buen objetivo"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

"Me siento realmente bien en este momento. Me tomé algunos días libres y fue realmente bueno para mí. En este momento estoy listo", dijo desde el torneo californiano donde reaparece después de la lesión en el tendón de la corva en la final de Río de Janeiro.

El murciano se ausentó en Acapulco pero vuelve recuperado y con ganas de seguir la buena dinámica de 2023 que inició con el título en Buenos Aires. Alcaraz debuta este viernes ante el australiano Thanasi Kokkinakis en busca de su tercer Masters 1.000 y el número uno ante un Novak Djokovic ausente por no estar vacunado del covid.

"Es un objetivo realmente bueno para mí. Por supuesto, jugar un Masters 1.000 siempre es difícil y realmente quiero tener un buen resultado aquí. También amo este torneo. Para mí, ganar el torneo y volver a ser el número uno es una muy buena meta y tengo muchas ganas de hacerlo", apuntó.

El de El Palmar, número dos del mundo, accedió en septiembre del año pasado a lo más alto del ranking de la ATP con su título en el US Open y se mantiene en esa pelea aunque no se ve favorito en Indian Wells. "En cancha dura creo que soy un muy buen tenista, así que voy a intentarlo", afirmó.

"No me considero favorito para ganar el torneo porque hace mucho tiempo que no juego en cancha dura. Por supuesto, hay muchos grandes jugadores que tienen posibilidades de ganar. Diría que tengo mis posibilidades de ganar el torneo y voy a intentar aprovecharlas", terminó.