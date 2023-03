Corea/Japón.-El 59 por ciento de surcoreanos rechazan el acuerdo de compensación por trabajos forzados pactado con Japón

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El acuerdo despierta rechazo en particular porque no incluye pago obligatorio alguno para las empresas japonesas que existen todavía y que se aprovecharon de los trabajos forzados de coreanos y porque las aportaciones al fondo común pactado son totalmente voluntarias. Además no incluye ninguna disculpa formal de Tokio.

Sin embargo, el 35 por ciento de los encuestados dicen apoyar el acuerdo "por el bien del interés nacional y las relaciones entre Corea del Sur y Japón".

La mayoría de los que apoyan el pacto son simpatizantes del Partido del Poder del Pueblo que gobierna el país. En cuanto al futuro de las relaciones con Japón, el 64 por ciento dice que no es necesario apresurarse si Japón no cambia su actitud y el 31 considera que sí hay que mejorar las relaciones en cualquier circunstancia.

El 85 por ciento de los surcoreanos consideran que Japón no se ha disculpado por los abusos de la etapa imperial y solo el 8 por ciento creen que se arrepienten de lo ocurrido.

El estudio de Gallup Korea se basa en 1.002 entrevistas realizadas el pasado jueves y tiene un margen de error de más menos 3,1 puntos y un nivel de confianza del 95 por ciento, refleja la agencia oficial de noticias surcoreana Yonhap.

El acuerdo ha sido especialmente celebrado por Estados Unidos y otros aliados de Corea del Sur y Japón, pero la oposición surcoreana ha expresado sus reservas, al igual que las pocas víctimas que aún siguen con vida de esa etapa.