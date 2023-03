Simeone: "La competencia interna siempre fue una de nuestras herramientas"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que el equipo está "con ilusión" y que la competencia interna es una de las "herramientas" para poder rendir al nivel que lo están haciendo actualmente, algo que esperan demostrar este lunes ante el "valiente" Girona, además de desear que se resuelva cuanto antes el 'caso Negreira' para que lo puedan "entender todos" y que los equipos jueguen "con las mismas herramientas".

"Todos somos observadores de lo que se ve. El equipo está con ilusión, ya sean los que entran desde el inicio o que los que tienen que esperar para poder entrar. Lo están haciendo bien, siempre fue una de nuestras herramientas para poder competir al más alto nivel. Ojalá que podamos sostenerlo de acá al final", declaró en rueda de prensa.

Además, no quiso hablar de la mala racha ya superada del equipo, con eliminación europea incluida. "Nunca se sabe cuándo es el peor momento. Hay que estar preparado para cualquier cosa que suceda. 'Peor no se puede estar', y no se sabe. Hay que estar atento", indicó.

También restó importancia al hecho de jugar en lunes. "Es la realidad que nos toca resolver. Sabíamos que jugábamos el lunes y trabajamos durante la semana de la mejor manera para enfrentarnos a un equipo que juega bien. Tiene, sobre todo de mitad de cancha hacia adelante, un juego muy relacionado con lo que el entrenador busca en los equipos en los que estuvo, con valentía, con mucha gente en ataque, con buena presión a la pérdida de la pelota", señaló.

Para el duelo ante los catalanes, el técnico argentino recupera a Rodrigo de Paul, lo que le permite contar con todos sus centrocampistas. "Hay un camino en el que el equipo, en estos últimos dos o tres meses, empezó a sentirse más cómodo y más seguro. El que entra sabe lo que tiene que hacer", manifestó.

"Rodrigo ha vuelto en esta última semana, lo necesitamos, es un jugador muy importante por su personalidad y su visión de juego. Hay una buena competencia en el sector y es lo mejor que nos puede pasar: Lemar viene de hacer un buen partido, Marcos está en un buen momento, Witsel entró bien, Barrios empuja, Saúl no va a bajar los brazos... Eso nos genera competir mejor si logramos sostenerlo", continuó.

El 'Cholo' también habló de Rodrigo Riquelme, cedido en el Girona por el conjunto colchonero. "Me encanta, es un chico con mucha energía. Hizo una pretemporada fantástica, hablamos con él; tenía muchos futbolistas en el lugar en el que puede jugar y la mejor decisión fue que fuese a jugar a un equipo donde tuviese minutos, donde tiene a un entrenador que le ha dado confianza y le ha hecho evolucionar muchísimo. Lo saludaremos mañana y competiremos como el fútbol pide", apuntó.

Por último, Simeone instó a las autoridades a resolver el 'caso Negreira'. "Son temas que tiene que resolver la gente que los tiene que resolver. Nosotros tenemos la ilusión de que se resuelva para que lo podamos entender todos y juguemos con las mismas herramientas todos los equipos. Cuando se cierra una puerta, se abre una ventana", concluyó.