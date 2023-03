El secretario de Seguridad Nacional de Rusia rechaza que Ucrania esté detrás del sabotaje al Nord Stream

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, ha rechazado este lunes que Ucrania esté detrás del sabotaje de los gasoductos del Nord Stream y ha insistido en la necesidad de realizar una investigación internacional "objetiva" para evitar confusiones.

En su opinión, Kiev "no gana ni pierde nada destruyendo estos gasoductos", por lo que considera que el actor detrás de estos ataques debe ser otro. "Quiero resaltar que las acusaciones que no cuenten con el respaldo de una investigación imparcial no son creíbles. Por eso, Moscú insiste en realizar una pesquisa objetiva con la participación de Rusia y otros Estados interesados", ha dicho.

Así, ha hecho hincapié en que "dar voz a versiones subjetivas unilaterales sobre el ataque terrorista no permitirá explicar nada de los sucedido". Para él, aún se desconoce quién es el verdadero responsable de las explosiones, si bien ha vuelto a señalar que Rusia no se ha visto implicada en las investigaciones al respecto.

"Para resolver la cuestión y cubrir a los verdaderos responsables, los medios de comunicación anglosajones han apuntado a un grupo de terroristas afines a Ucrania pensando que nadie objetará ni rechazará esta versión", ha puntualizado, según informaciones de la agencia de noticias TASS.

Patrushev ha destacado, además, que la idea de que Estados Unidos y Reino Unido no estuvieron implicado ha sido "obviamente impulsada por la falta de capacidades de la opinión pública de pensar de forma lógica".