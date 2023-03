Ernesto Valverde: "Habría que dirigir el VAR a errores flagrantes"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, lamentó que el VAR esté entrando en el fútbol para cambiar el juego y no para "errores flagrantes", como sufrieron este domingo en la derrota (0-1) ante un FC Barcelona que salió airoso de San Mamés (0-1).

"No he visto la jugada repetida, pero es de esas cosas en las que estamos convirtiendo el VAR. Hay que inspeccionar las jugadas anteriores, nadie en el campo se ha dado cuenta. Alguien con una mira telescópica, esto es un espectáculo, pero se aleja un poco del fútbol real que conocemos. Si hubiese sido al revés quizá no diría nada", dijo en rueda de prensa.

El técnico de los 'Leones' señaló a ese uso desmedido del VAR en cada partido, después de la mano señalada a Muniain en el minuto 87 que anuló el 1-1 de Iñaki Williamas. "Estamos enfadados, lógicamente. Nos empezamos a jugar cosas y suponía mucho el resultado de hoy. Cuando le ocurre algo así a un equipo siempre piensa que es una injusticia, nos tenemos que levantar. Son situaciones que pueden ocurrir al revés la semana que viene. Habría que dirigir el VAR a errores flagrantes", afirmó.

Además, Valverde quiso separar el 'caso Negreria' de lo ocurrido en San Mamés. "No tiene nada que ver esa situación con el partido. La situación del VAR ocurre en otros campos, situaciones en las que se ven cosas que nadie ve en el juego. El Barça llegaba primero y se va primero porque tiene un gran equipo, porque tiene un gran nivel, porque les intentamos apretar y nos resultaba complicado. En una nos han pillado y el segundo tiempo hemos ido más alto, con posibilidad de empatar. Incluso después del gol anulado", apuntó.

De hecho, el extécnico del Barça fue preguntado por si la Liga que ganó en 2018, el último año que supuestamente el equipo culé tuvo bajo sueldo al vicepresidente de los árbitros, fue regalada. "Ganamos la Liga con 14 puntos sobre el segundo y la Copa 5-0 en la final contra el Sevilla. No creo que hubo mucha discusión sobre quién era el mejor equipo esa temporada", confesó.

Por otro lado, Valverde reconoció que su equipo necesita victorias para seguir aspirando a la zona europea. "Tenemos ciertos problemas para convertir pero hemos competido bien los partidos. No basta con hacer buenos partidos y merecer ganar. Necesitamos ganar, nos quedamos con una sensación agridulce porque lo hemos podido empatar. Es verdad que estamos jugando muy bien pero necesitamos ganar como sea", afirmó.