La Fiscalía pide citar a Luis Enrique y a Ernesto Valverde como testigos del caso Negreira

La Fiscalía ha pedido en su denuncia por el caso Negreira que en la instrucción del caso se cite a declarar como testigos a los exentrenadores del FC Barcelona Luis Enrique Martínez y Ernesto Valverde, han explicado a Europa Press fuentes conocedores.

Según ha avanzado 'El País', así consta en la denuncia que la Fiscalía presentó el viernes en el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona por presunta corrupción en pagos del club al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José Maria Enriquez Negreira.

La denuncia de la Fiscalía se dirige contra el FC Barcelona como persona jurídica, sus expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, el propio Negreira y los exdirectivos del club Óscar Grau y Albert Soler por los presuntos delitos de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad documental.

El mismo juzgado que el viernes recibió la denuncia de Fiscalía ya había recibido una querella del árbitro Estrada Fernández por estos hechos.

El escrito de la fiscal expone que, a través de Rosell y Bartomeu como presidentes, el Barça "mantuvo un acuerdo verbal estrictamente confidencial" con Negreira, que entonces era vicepresidente del Comité Arbitral.

El acuerdo, según la fiscal, era para que Negreira, "a cambio de dinero, realizase actuaciones tendentes a favorecer al FCB en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el club, y así en los resultados de las competiciones" y, en este sentido, remarca que la designación de árbitros para cada partido en competiciones oficiales las hace el Comité Arbitral.

7,3 MILLONES EN PAGOS SIN "SOPORTE LEGAL"

La Fiscalía calcula que desde 2001 a 2018 Negreira cobró más de 7,3 millones de euros, a lo que la fiscal señala: "Supuso una auténtica remuneración no prevista en los estatutos del club ni aprobada por la Asamblea General. En definitiva, dichas percepciones no tuvieron soporte legal ni estatutario alguno".

La denuncia de la fiscal afirma que dos empresas de Negreira giraron facturas al Barça "sin que las mismas respondieran a ninguna prestación o servicios de asesoramiento técnico real", y concreta que facturó al Barça 2.971.673,01 euros entre 2014 y 2018.

El escrito añade que las cuentas bancarias donde Negreira recibía los pagos "se nutrían prácticamente en su totalidad de los ingresos procedentes del FCB los cuales eran retirados, en su gran mayoría, mediante cheques al portador" que cobraban terceras personas por encargo de Negreira, a quien entregaban luego el efectivo.

Negreira fue relevado del CTA en mayo de 2018 y entonces el Barça dejó de pagarle, lo que Negreira recriminó a Bartomeu en un burofax que la fiscal reproduce: "No tengo voluntad de dar publicidad a todas las irregularidades que he conocido y vivido de primera mano en relación con nadie del club, pero usted me obligará a ello si no reconsidera su decisión y cumple con el acuerdo que teníamos de seguir contando con mis servicios hasta fin de mandato presidencial".