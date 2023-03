Orden de entrega de los Premios Oscar 2023

MADRID, 12 (CulturaOcio)

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood celebra la 95 edición de los premios Oscar. Una gala que estará conducida por Jimmy Kimmell, que ejercerá como maestro de ceremonias por tercera vez.

Todo a la vez en todas partes, cinta dirigida por Dan Kwan y Daniel Scheinert, lidera las nominaciones con 11 candidaturas, seguida por Almas en pena de Inisherin y Sin novedad en el frente, que optan a nueve premios cada una.

Este es el orden de entrega de los premios que se otorgarán en la 95.ª edición de los premios Oscar:

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Jamie Lee Curtis (Todo a la vez en todas partes)

Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever)

Hong Chau (La ballena)

Kerry Condon (Almas en pena de Inisherin)

Stephanie Hsu (Todo a la vez en todas partes)

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Pinocho, de Guillermo del Toro

Marcel the Shell with Shoes

Red

El gato con botas: El último deseo

El monstruo marino

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Mary Zophres (Babylon)

Ruth E. Carter (Black Panther: Wakanda Forever)

Catherine Martin (Elvis)

Shirley Kurata (Todo a la vez en todas partes)

Jenny Beavan (El viaje a París de la señora Harris)

MEJOR FOTOGRAFÍA

James Friend (Sin novedad en el frente)

Mandy Walker (Elvis)

Florian Hoffmeister (TÁR)

Roger Deakins (El imperio de la luz)

Darius Khondji (Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades)

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Brendan Gleeson (Almas en pena de Inisherin)

Brian Tyree Henry (Causeway)

Judd Hirsch (Los Fabelman)

Barry Keoghan (Almas en pena de Inisherin)

Ke Huy Quan (Todo a la vez en todas partes)

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

Nuestro bebé elefante

Haulout

How Do You Measure a Year?

El efecto Martha Mitchell

Stranger at the Gate

MEJOR DOCUMENTAL

All that Breathes

La belleza y el dolor

Fire of Love

A House Made of Splinters

Navalny

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Christian M. Goldbeck y Ernestine Hipper (Sin novedad en el frente)

Dylan Cole, Ben Procter y Vanessa Cole (Avatar: el sentido del agua)

Florencia Martin y Anthony Carlino (Babylon)

Catherine Martin, Karen Murphy y Beverley Dunn (Elvis)

Rick Carter y Karen O'Hara (Los Fabelman)

MEJOR SONIDO

Sin novedad en el frente

Avatar: El sentido del agua

The Batman

Elvis

Top Gun: Maverick

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

EO (Polonia)

Argentina, 1985 (Argentina)

Sin novedad en el frente (Alemania)

Close (Bélgica)

The Quiet Girl (Irlanda)

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Heike Merker y Linda Eisenhamerova (Sin novedad en el frente)

Naomi Donne, Michael Marino, Michael Fontaine (The Batman)

Camille Friend y Joel Harlow (Black Panther: Wakanda Forever)

Mark Coulier, Jason Baird y Aldo Signoretti (Elvis)

Adrien Morot, Judy Chin y Anne Marie Bradley (La Ballena)

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

Sin novedad en el frente

Avatar: el sentido del agua

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Top Gun: Maverick

MEJOR CORTOMETRAJE

An Irish Goodbye

Ivalu

Le Pupille

Night Ride

The Red Suitcase

MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN

El niño, el topo, el zorro y el caballo

The Flying Sailor

Ice merchants

My Year of Dicks

An Ostrich Told Me the World is Fake and I Think I Believe it

MEJOR GUION ORIGINAL

Martin McDonagh (Almas en pena de Inisherin)

Dan Kwan y Daniel Scheinert (Todo a la vez en todas partes)

Tony Kushner y Steven Spielberg (Los Fabelman)

Todd Field (TÁR)

Ruben Östlund (El triángulo de la tristeza)

MEJOR GUION ADAPTADO

Edward Berger, Lesley Paterson e Ian Stokell (Sin novedad en el frente)

Rian Johnson (Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion)

Ehren Kruger, Eric Singer y Christopher McQuarrie (Top Gun: Maverick)

Kazuo Ishiguro (Living)

Sarah Polley (Ellas hablan)

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

Volker Bertelmann (Sin novedad en el frente)

Justin Hurwitz (Babylon)

Carter Burwell (Almas en pena de Inisherin)

Son Lux (Todo a la vez en todas partes)

John Williams (Los Fabelman)

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Applause (Tell It Like a Woman) - Música y letra de Diane Warren.

Hold My Hand (Top Gun: Maverick) - Música y letra de Lady Gaga y Bloodpop.

Lift Me up (Black Panther: Wakanda Forever) - Música de Tems, Rihanna, Ryan Coogler y Ludwig Goransson. Letra de Tems y Ryan Coogler.

Naatu Naatu (RRR) - Música de M.M. Keeravaani y letra de Chandrabose.

This is a Life (Todo a la vez en todas partes) - Música de Ryan Lott, David Byrne y Mitski. Letra de Ryan Lott y David byrne.

MEJOR MONTAJE

Mikkel E.G. Nielsen (Almas en pena de Inisherin)

Matt Villa y Jonathan Redmond (Elvis)

Paul Rogers (Todo a la vez en todas partes)

Monika Willi (TÁR)

Eddie Hamilton (Top Gun: Maverick)

MEJOR DIRECCIÓN

Martin McDonagh (Almas en pena de Inisherin)

Dan Kwan y Daniel Scheinert (Todo a la vez en todas partes)

Steven Spielberg (Los Fabelman)

Todd Field (TÁR)

Ruben Östlund (El triángulo de la tristeza)

MEJOR ACTOR

Austin Butler (Elvis)

Colin Farrell (Almas en pena de Inisherin)

Brendan Fraser (La ballena)

Paul Mescal (Aftersun)

Bill Nighy (Living)

MEJOR ACTRIZ

Cate Blanchett (TÁR)

Ana de Armas (Blonde)

Andrea Riseborough (To Leslie)

Michelle Williams (Los Fabelman)

Michelle Yeoh (Todo a la vez en todas partes)

MEJOR PELÍCULA

Sin novedad en el frente

Avatar: el sentido del agua

Almas en pena de Inisherin

Elvis

Todo a la vez en todas partes

Los Fabelman

Tár

Top Gun: Maverick

El triángulo de la tristeza

Ellas hablan