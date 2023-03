Carlo Ancelotti: "El mensaje es claro; no hacer cálculos"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró que dio a sus jugadores un mensaje "simple y claro" de cara al partido de este miércoles contra el Liverpool, de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, que es "no hacer cálculos" pese al 2-5 de la ida en Anfield y saltar al Santiago Bernabéu dispuestos a ganar.

"El mensaje es bastante simple y claro; no hacer cálculos y jugar lo mejor que podamos. Plantear un partido como el de la ida. No es nuestra idea hacer cálculos, saldremos a jugar con la misma intensidad e ilusión para intentar ganar el partido", aseguró en rueda de prensa.

Ancelotti comentó que intentarán repetir el partido abierto de la ida, pese a que el Liverpool se puso 2-0 arriba en los primeros minutos. "No vamos a plantear un partido teniendo en cuenta la ventaja, sino que plantearemos un partido abierto para atacar y jugar nuestro mejor fútbol ofensivo", repitió.

Un mensaje, el de no especular ni jugar con el 2-5 de Anfield, que cree que sus jugadores "entendieron bien". "Será un partido abierto porque el Liverpool viene a cambiar la dinámica de la eliminatoria. Tenemos que hacer bien las dos cosas, pero pensamos más en atacar que en defender", apostilló.

Por contra, a nivel mental, cree que este duelo será "más complicado" para el Real Madrid que para el Liverpool. "Ellos vienen a tope intentando sacar lo mejor desde el primer minuto, pase lo que pase. El resultado de la ida nos pone un poco en duda. Intentaremos ir a tope desde el inicio pero tenemos más duda que el rival", reconoció.

A preguntas sobre sus jugadores, aseguró que Karim Benzema está bien a todos los niveles; físico y mental. "Se encuentra bien. No hablo todos los días con Karim pero le veo bien, motivado, y con ilusión para el partido de mañana", apuntó.

Sobre Vinicius Jr., aseguró estar "contento de su progresión" a nivel de actitud. "Su último partido fue ejemplar en actitud y lo mejor es que esté focalizado en el campo. Creo que está en el buen camino para escribir la historia del Real Madrid en los próximos años, como la han escrito muy bien Modric, Kroos o Karim, todo este grupo fantástico, sobre todo en la 'Champions League'", auguró.

Distinta es la situación para el belga Eden Hazard, con quien apenas cuenta el técnico italiano. Además, en respuesta a declaraciones del mediapunta, 'Carleto' reconoció que no se hablan mucho.

"La relación no es fría. Hay que valorar las cosas. Hazard ha sido muy honesto, no hablo mucho con él y es la verdad, porque hablar es una cuestión de carácter y te sientes mejor con una persona que con otra. Pasa con los hijos. Pero lo más importante para mí es que aunque no hablamos mucho y no juega mucho, me respeta", apreció.

Un respeto que valora "mucho". "Le valoro mucho a él, también. No juega porque hay mucha competencia, y en su posición juega un jugador que está aportando mucho, Vinicius. Para el próximo año cuento con los jugadores que me pone el club a mi disposición", comentó ambiguo sobre si Hazard será blanco o no la siguiente temporada.