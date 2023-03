Estados El Ibex rebota un 2,23% en plena resaca del SVB y apunta ya a recuperar los 9.200 puntos

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El selectivo de las bolsas y mercados españoles ha experimentado una evolución claramente alcista durante esta jornada. En concreto, en la apertura registraba un crecimiento plano, que pasó a ser del 0,5% durante la media sesión.

Meliá ha sido el valor que mayor crecimiento ha registrado este martes, al avanzar un 4,65%. Le sigue Banco Sabadell (+4,50%), que fue la entidad más castigada el lunes tras la resolución de las entidades estadounidenses. En tercer lugar se ha situado CaixaBank (+4,50%) y por detrás Indra (+3,49%), BBVA (+3,42%) y Amadeus (+3,21%).

Respecto al resto de bancos cotizados, el Santander ha repuntado un 3,03%, mientras que Bankinter lo ha hecho un 3,02%. Unicaja Banco ha experimentado la evolución más tímida, repuntando un 2,06%.

Enagás ha sido el único valor que ha caído este martes, un 0,06%. Respecto a las compañías que han cerrado en 'verde', los menores incrementos han sido para Telefónica (+0,03%), Red Eléctrica (+0,10%) y Mapfre (+0,42%).

Renta 4 considera que el "castigo" que sufrió ayer el sector financiero en Bolsa fue "excesivo". "Lo sucedido con SVB no es extrapolable a la banca española, mucho más diversificada por sectores (no concentrada en startups tecnológicas como es el caso de la americana) y por depositantes (no tan concentrado como SVB, con un depósito medio de 5 millones de dólares), con elevada liquidez y un modelo de negocio no tan dependiente de la inversión en activos con fuertes minusvalías latentes ante la rápida e intensa subida de tipos de los bancos centrales", destacan los analistas de la entidad.

El alza del Ibex también ha tenido lugar después de que los inversores contaran con la referencia de la inflación de Estados Unidos. Este martes, la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo del país ha informado de que el índice de precios al consumo (IPC) se elevó un 6% en febrero, cuatro décimas menos que en enero.

Respecto al resto de grandes plazas europeas, el DAX alemán ha repuntado un 1,83%, mientras que el CAC 40 francés ha avanzado un 1,86% y el FTSE MIB italiano ha repuntado un 2,36%. De esta forma, el Euro Stoxx 50 ha progresado un 2,02% y el FTSE 100 británico ha avanzado un 1,17%.

El barril de Brent ha experimentado un descenso del 2,28%, hasta los 78,94 dólares, mientras que el West Texas Intermediate se ha situado en 72,96 dólares, un 2,45% menos.

El rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años ha experimentado un alza este martes, hasta situarse en el 3,484%, frente al 3,367% en que cerró el lunes. De esta forma, la prima de riesgo ha caído 4,4 puntos, hasta los 106,4 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se ha depreciado un 0,05% frente al dólar, por lo que ha alcanzado los 1,0728 dólares por cada euro.