Míchel: "Habíamos trabajado los corners cerrados y no lo hicimos bien en la jugada más importante"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"Es una derrota dura contra un rival que venía en un gran momento de forma. Hemos hecho muchas cosas bien, pero es verdad que en las áreas el Atlético ha tenido más 'pegada' y ha defendido bien. Estoy muy contento con la presión y con la actitud, pero en la zona 'tres' nos ha costado generar muchas situaciones importantes y ellos tienen mucho potencial para hacerte daño de cualquier forma", señaló Míchel en rueda de prensa tras el partido.

En este sentido, confesó estar "mal" por cómo llegó el gol. "Habíamos trabajado por la mañana los corners cerrados y como defenderlos, y no lo hemos hecho bien en la jugada más importante. Se nos va un punto que no sé si era merecido, pero el equipo ha hecho un gran trabajo. Hay que olvidar esta derrota y pensar en lo que queda", advirtió.

"Los primeros 15 minutos han sido muy buenos y a partir de ahí ha habido mucha igualdad. En la segunda parte hemos tenido dos o tres claras, igual que ellos, y al final se podía decantar para cualquier lado y en una estrategia nos han quitado ese punto que creo que nos venía muy bien para poder seguir sumando", añadió el madrileño.

El técnico del conjunto catalán se refirió al debate sobre las victorias por 1-0 y recordó que "ganar de cualquier forma es muy difícil y muy complicado". "El resultado es lo que manda y todos los buscamos de maneras diferentes. Yo lo que busco es rendimiento que es el que me fortalece y el que me hace llegar a ese resultado que buscamos", detalló.

Finalmente, Míchel comentó la situación de Borja García, Oriol Romeu y Aleix García, que acabaron con problemas físicos. "Lo de Borja no sabemos si es por un golpe, pero no se encontraba bien de la rodilla y con Aleix y Oriol hay que ver la evolución a lo largo de la semana. Lo de Oriol parece menos importante porque no ha notado ninguna situación de lesión importante", explicó.