Quebec: Canadiense acusado de asesinato por atropellamientos

El lugar donde varias personas fueron atropelladas en Amqui, Quebec, el 13 de marzo de 2023. (Jacques Boissinot/The Canadian Press via AP) AP (Jacques Boissinot/AP)

TORONTO (AP) — Un hombre canadiense de 38 años enfrenta cargos de asesinato tras presuntamente embestir con su camión a un grupo de peatones en un pueblo del este de Canadá, matando a dos hombres y dejando heridas a otras nueve personas que caminaban al borde una vía.

La policía se negó a comentar sobre el posible motivo del ataque el lunes en la tarde en Amqui, un pueblo de la provincia de Quebec, a unos 350 kilómetros (220 millas) al noreste de Quebec City. Un funcionario descartó que se haya tratado de terrorismo.

Un residente de Amqui se entregó inmediatamente después del suceso y enfrenta cargos de asesinato, informó la policía. Debía comparecer en tribunales más tarde el martes, indicó el sargento policial Claude Doiron.

Una investigación inicial sugiere que el conductor viró de un extremo de la vía al otro para golpear a los peatones, que al parecer fueron escogidos al azar y cuyas edades oscilaban de menos de un año a 77 años, dijo Doiron.

En el suceso murieron Gérald Charest, de 65 años, y Jean Lafrenière, de 73.

Tres de los heridos están en condición crítica, dijo la policía. Entre los heridos hay un bebé de menos de un año y otro de casi 3 años que resultaron gravemente heridos pero cuyas vidas no corren peligro.

Una fuente oficial enterada del asunto recalcó que no se trata de terrorismo ni de amenaza alguna a la seguridad nacional. El funcionario pidió no ser identificado al no estar autorizado para hablar del tema en público.

Gran cantidad de ambulancias corrieron al lugar luego que ocurrió el hecho, a eso de las 3 p.m.

El camionero Alain Gilbert relató que estaba llegando a Amqui cuando vio que una ambulancia corría a su lado y frenaba para asistir a una persona tendida en el suelo. Dijo que vio más ambulancias y más gente en el suelo, unas cuatro o cinco personas esparcidas en una zona de unos 500 metros (yardas).

Las autoridades confirmaron que seis de los heridos fueron llevados en avión a un hospital de Quebec City.