Fundación Andrea Bocelli participa en evento cultural del penal Santa Martha Acatitla

Verónica Berti, presidenta de la Fundación Andrea Bocelli, junto a una comitiva, acudió al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla para participar en un proyecto de intervención cultural que el Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México realiza de forma semanal.

Más de 30 mujeres en reclusión que a la vez forman parte de la compañía teatral de ‘Personas Privadas de la Libertad’ y de la compañía ‘Personas Liberadas’, participaron y fueron dirigidas por Arturo Morell el pasado lunes 20 de febrero, haciendo reflexionar, meditar y conversar a los asistentes.

En este encuentro también hubo algunas intervenciones así como la del espectáculo transformador “Yo Soy y Existo”, y algunas escenas de la obra de teatro ”Alquimia y trasmutación: mujeres presas dentro y fuera de la cárcel”, a cargo de las dos compañías teatrales.

Después de la experiencia, Verónica Berti, también esposa del tenor Andrea Bocelli, compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje en donde resalta la labor de Arturo Morell y su equipo, expresando lo siguiente:

“‘Yo soy, y existo’. En prisión, es fácil olvidar quién eres, perdido en una rutina que quita tu autoestima. Pero la autoestima es la base que necesitamos para recuperar nuestra dignidad y encontrar la fuerza para cambiar.

“Esta frase - “Yo soy, y existo” - sobre las camisas rojas de los presos-actores de la penitenciaría Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México, es un grito de esperanza y una oda a la vida, expresando el deseo de quienes se han extraviado de recuperar la luz dentro de su almas.

“Debo admitir que inicialmente dudé en aceptar la invitación. He entrado en centros de detención muchas veces, pero siempre para visitar a personas que conocía previamente, así que sabía que podía ofrecer mi testimonio o un momento de consolación o cuidado para su caso específico. Esta vez, incluso me preocupaba que fuera inapropiado visitar a aquellos que sufren en un lugar de sufrimiento espiritual igual solo por ‘visitar’

“Pronto cambié de opinión. Ninguna cuenta puede estar a la altura de lo que he experimentado, de lo que he aprendido. Me refiero -con profunda y profunda admiración- a la obra visionaria de Arturo Morell y a su proyecto de reintegración social a través del teatro.

“La verdadera alquimia se produce dentro de este taller artístico, que brinda a los presos un sentido de comunidad y les da la fuerza para pagar por sus errores con lo que es más preciado, su tiempo, para soportar un castigo posiblemente injusto, y para recuperar la conciencia y energía de la que cada mente es Capaz.

“Frente a la intensidad de esta compañía de teatro absolutamente única, siguiendo sus historias y lágrimas, el dolor sublimado de sus actuaciones, su habilidad y la inmensa autenticidad de los sentimientos puestos en juego, ni siquiera podía liberar mis emociones a través de lágrimas, por respeto al dolor de esta gente extraordinaria.

“Mis lágrimas y emociones permanecieron en mi estómago, recordándome lo inmensamente poderoso que es el bien, que nunca podemos rendirnos y, a la inversa, que el cielo nos ha dado, en esta Tierra, la oportunidad diaria de resurrección. Yo soy, y existo.”, mencionó la directora de Fundación Andrea Bocelli.