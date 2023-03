Bolaños ve "legítima" la propuesta de Podemos, pero se reserva el plan de Moncloa para responder a la moción de censura

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, considera "legítima" la propuesta de Podemos de que sean las ministras las que lideren los discursos del Gobierno en el debate de la moción de censura de Vox pero no ha querido desvelar sus planes respecto a esa cita. Eso sí, en la parte socialista del Ejecutivo están abiertos a que algún otro miembro del Gabinete tome la palabra además del presidente Sánchez.

Podemos ha propuesto formalmente al PSOE que sean las ministras de los dos partidos que integran la coalición las que intervengan en esa cita, lo que no implica que estén en contra de que también hable el presidente del Gobierno.

Según el Reglamento de la Cámara, cualquier miembro del Consejo de Ministros puede dar la réplica al candidato de la moción, Ramón Tamames, o al líder de Vox, Santiago Abascal, que se encargará de presentar al economista.

Preguntado sobre la propuesta de Podemos, Bolaños ha señalado que es "legítima", pero ha preferido no adelantar los planes de Moncloa. Eso sí, ha señalado que quieren aprovechar el debate para confrontar el modelo del gobierno progresista con el de la "ultraderecha", basado en los "recortes".

SÁNCHEZ HABLARÁ

De su lado, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que no hay "dudas" de que es el presidente quien tiene que liderar el discurso gubernamental en una moción de censura que busca sacarle de la Moncloa y que debe utilizar la cita para hacer balance de sus políticas.

Eso, ha admitido, no es "óbice" para que puedan intervenir otros miembros del Ejecutivo. De hecho, en Moncloa no descartan que otros ministros suban a la tribuna, si bien de forma limitada, no como en mociones celebradas en los años 80, cuando sí intervinieron numerosos representantes gubernamentales.