Agudiza desabasto de agua y crisis hídrica, miles de personas ya viven el día cero en CDMX

A cinco años del temido día cero en la Ciudad de México, según cálculos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el contexto en materia de agua es complicado. Las autoridades capitalinas informaron que este año la CDMX recibirá 24% menos agua de la que recibió en 2019 del Sistema Cutzamala, que atraviesa por una problemática de sequía severa y moderada.

Para la ONU el día cero –cuando una urbe se queda sin suministro libre de agua– podría llegar a la CDMX en 2028. Sin embargo, otras estimaciones menos catastróficas indican que esto podría ocurrir en las próximas cuatro décadas.

Especialistas en el tema como el doctor Manuel Perló Cohen, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señalan que la situación actual y el día cero son una advertencia para que cuidemos los recursos que tenemos; pero enfatizó en que es poco probable que en la CDMX nos quedemos sin agua.

“No creo que que podamos hablar de que nos estamos aproximando ni este año, ni los próximos cuatro o cinco años a un día cero. Ahora, si continúa esta tendencia y no hay, digamos, mecanismos para recuperar el agua que se pierde por fugas; si no se aprovecha de manera más racional el agua existente; si no se aprovecha el agua de lluvia va a pasar dentro de 40 años”. — Manuel Perló Cohen.

No obstante, los primeros síntomas de la temporada de estiaje, desabasto, huachicoleo y sequía ya se ven reflejados en distintos puntos de la metrópoli donde los conflictos por el agua se agudizan. En este sentido, Fernando González Villarreal, coordinador técnico de la Red Agua UNAM y director del Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo los auspicios de la UNESCO, señaló a Publimetro que “la sequía solo hace evidentes los problemas ya existentes en el sistema de agua”.

El 7 de marzo las autoridades, reconocieron los problemas hídricos a los que se enfrentarían sus habitantes entre abril y junio de 2023, cuyos principales estragos según el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), podrían presentarse en las alcaldías que no reciben agua de los sistemas Lerma-Cutzamala (Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco y Gustavo A. Madero) y en las que están más lejos de la zona poniente por donde ingresa el líquido (Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa y Tlalpan).

Par afrontar la actual problemática, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, informó que además de la cooperación de la población, se está buscando que pozos concesionados de 25 empresas privadas abastezcan pipas o se conecten a la red de abastecimiento. “Se está reuniendo Pepe Merino, de ADIP, con la Comisión Nacional del Agua, uno a uno con los distintos empresarios para poder tener a finales de semana una relación de qué es lo que vamos a hacer”, sostuvo.

Sin embargo, dos días después del anuncio, vecinos de al menos tres colonias de la alcaldía Coyoacán montaron un bloqueo sobre Miguel Ángel de Quevedo, los inconformes denunciaron más de un mes sin el suministro del vital líquido. A las quejas por cortes, falta de agua, y baja presión se sumaron habitantes de las alcaldías Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Magdalena Contreras e Iztacalco.

El día cero que ya se vive en la CDMX

Trabajadores de pipas de agua llenaron botes y tinacos a hogares de la CDMX. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Merló Cohen explicó a Publimetro que el día cero no significa quedarse sin agua, sino el uso racionado de esta ante la escasez; no obstante, aclaró que esto ya lo viven cientos de miles de capitalinos que no tienen conexión a la red, que reciben el agua por tandeo o a través del servicio de pipas, pues estas poblaciones están acostumbradas al reciclaje del vital líquido.

Empero, recalcó que las autoridades necesitan hacer un plan acorto, mediano y largo plazo en toda la cuenca metropolitana, incluyendo al Cutzamala, pues los capitalinos no pueden depositar sus esperanzas de abastecimiento en el sistema de presas. Asimismo, subrayó que se deben explorar otras fuentes como programas de infiltración de aguas; captación pluvial; atender las fugas; y tarifas progresivas a los sectores que consumen más agua.

“Necesitamos otras fuentes de abastecimiento porque el Cutzamala ya no nos va a dar más agua de la que nos ha dado históricamente, algunas veces nos dará más, algunas menos; pero definitivamente no podemos deposita nuestras futuras fuentes de abastecimiento en este sistema que ya tiene más de 40 años de funcionamiento”. — Manuel Perló Cohen.

Estimaciones de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), señalan que la sequía que afecta a las presas del país tendrá un fuerte impacto entre mayo y junio en la Ciudad de México y su zona metropolitana, pues las presas del Sistema Cutzamala registrarán niveles por debajo al 50%.

Especialistas coinciden en que solucionar el problema de agua no solo en la CDMX sino a nivel nacional requiere infraestructura; inversión; profesionalización; sistema efectivo de pago del servicio; mantenimiento; campañas de concientización y una reforma a la Ley Nacional de Aguas que contemple el derecho humano al agua.

Perló añadió que las autoridades deben avanzar en torno a la justicia en el acceso de agua, pues en lugares donde se abastece el vital líquido a través de pipas, esto se convierte en un negocio millonario para empresas privadas, que muchas veces obtienen el agua de tomas clandestinas. “Se están haciendo millonarias vendiendo agua, que muchas veces vienen de pozos clandestinos como se ha identificado el caso de Ecatepec donde funcionan todos estos grupos y mafias”, subrayó.

