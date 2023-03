Audios de agresor sexual de Naucalpan salen a la luz; aseguró que se entregaría voluntariamente

Después de que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de México (Edomex), informó que el presunto agresor de una joven en la colonia La Mancha de Naucalpan de Juárez, fuera detenido y trasladado al Ministro Público (MP), se revelaron audios en donde este aseguraba que se entregaría por voluntad propia.

En los audios revelados por Foro TV, se puede escuchar al sujeto que intentó abusar de la mujer, hablando supuestamente con algún miembro de su familia o amigo cercano, a quien le pide sus papeles, unos tenis y un aparato auricular para posteriormente entregarse a las autoridades.

“Por favor dile a tu tía Alicia y a Cintia si pueden recoger unos papeles para que me los entreguen, ropa para Michel, sus tenis, mis tenis negros, mi aparato del oído junto con mi credencial y yo le doy la ubicación; que vengan ellos yo me voy a entregar solo... que vengan nada más ellos y yo me voy a entregar solo”, aseguró el abusador sexual.

Amenazan a familia de agresor sexual

Después de este primer audio, al parecer la persona que se estaba comunicando con el violador de Naucalpan amenazó a la familia con entregarlo a las autoridades, por lo que el hombre se empezó a escuchar molesto.

“Quiero confiar en ustedes, yo me voy a entregar por mi propia voluntad... no es justo que estén amenazándolos, mucho menos a mis hijas, a mis nietos, así el mismo amor que ellas sienten -dile a Alicia, por su hermano-, yo lo siento también por los míos... por Michel y por mi hijo”, dijo el sujeto detenido, según Foro TV.

El hombre que intento abusar de la joven, le pidió a la persona con quien hablaba no llevar a los policías a su lugar de ubicación, ya que se encontraba a poca distancia de una delegación, a la cual se entregaría, aceptando que intentó violar a una mujer en plena vía pública.

Violador suplica que “no le manden una patrulla”

“Si vienen, que no vengan con la patrulla ni nada, o sea, yo me voy a entregar solo; de hecho estamos cerca de una delegación... estoy cerca de una delegación y me voy a entregar. Que venga Javier también si quiere para que vea que no me voy a escapar o algo”, recalcó.

En la última parte del segundo audio revelado por Foro TV, el agresor suplica que no le manden a las autoridades, insistiendo que se entregaría voluntariamente; “por favor te lo pido, no vengan con nadie de la policía ni nada, nada más ustedes o ellos para que me lleven a la delegación, yo me voy a entregar solo”.

El pasado 14 de marzo, la FGJ-Edomex detuvo al sujeto, quien supuestamente se entregó a las autoridades después de que se viralizara en redes sociales la grabación de las cámaras de videovigilancia de la colonia La Mancha, en donde intentó violar a una mujer.