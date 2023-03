ERC avisa que utilizará la moción de censura para confrontar con el PSOE porque "el Gobierno no se puede ir de rositas

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Rufián volvió a intentar este año un plante a la moción de censura de Vox, como ya lo propuso sin éxito en 2020 con la que lideró Santiago Abascal, pero reconoce que ese gesto "no tiene sentido si sólo lo hace uno", así que tiene decidido intervenir en el debate, aunque "seguramente" no gastará los 30 minutos que tiene disponibles.

Y según ha comentado, además de escuchar al candidato, Ramón Tamames, y a su introductor, Santiago Abascal, también confrontará con el PSOE pues "conviene recordar" que es una moción de censura contra el Gobierno. "Y el Gobierno no se puede salir de rositas", ha apostillado.

EL FRACASO DE LA LEY MORDAZA ES DEL PSOE

En cuanto al fracaso de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, Rufián ha asegurado tener "madurez suficiente" para que no le afecte "mucho" si se empata o se pierde. A su juicio, "el fracaso es de quienes prometieron derogar la ley mordaza y no lo han hecho", en referencia al PSOE.

Y no le vale con los cambios que se habían pactado con PSOE, Unidas Podemos y el PNV, pues siempre sería una "reforma light" si no incluía el fin de las pelotas de goma y de las devoluciones en frontera: "Es que lo del mal menor ya no cuela --ha contestado--. Lo del 'vótame a mí para hacer lo mismo con una sonrisa', pues ya no cuela".