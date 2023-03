Fútbol/Liga Imanol Alguacil: "Tenemos que generar la 'tormenta perfecta'"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

"Tanto los jugadores como yo, y el 90 por ciento de los aficionados, se lo creen, y seguramente es por todos los motivos que ha dado este equipo en los últimos tres años y medio. Tenemos un 2-0 en contra y todos ellos se lo creen. Es complicado, difícil, pero hay que jugarlo", recordó Alguacil en la rueda de prensa previa al duelo de este jueves (21.00 horas) en el Reale Arena.

El técnico insistió en que tienen que "generar la 'tormenta perfecta' para coger las 'olas' de 30 metros, surfearlas". "Y la vamos a superar todos saliendo y remando juntos. El equipo está preparado para coger ese tipo de 'olas', aunque se perdiera 2-0. Me gustaría que acabara con una noche histórica y mágica", confesó.

"Lo que toca es esa fe y creencia en que es posible demostrarla en el campo. Viendo el partido de ida, veo capaz al equipo", repitió. "Estoy la hostia de orgulloso de lo que está haciendo este equipo, como aficionado. Como entrenador, la cosa cambia, porque soy muy exigente, y todavía podemos mejorar. Por eso, el tremendo cabreo después de lo de Roma. Hicimos un partidazo y por eso me dolió el 2-0. Fui duro, porque era una oportunidad importante, pero podemos revertirla", deseó Alguacil.

Sobre la estrategia a seguir ante el objetivo de hacer tres goles y no recibir ninguno para avanzar a los cuartos de final, el técnico reconoció que "es mejor meter en los primeros 10 minutos", aunque avisó de que "no importa si ese 1-0 llega en el 70'". "Imagínate lo que se puede generar hasta el 98'. Lo importante es no encajar, entraremos con pasión, pero con cabeza y con juego, sino será complicado", analizó.

"Marcar rápido generará energía e ilusión, pero lo importante es el final. Hay que salir desde el minuto uno a por ellos, pero siendo conscientes de que el partido es largo. No pasa nada si vamos 0-0 en el minuto 70", agregó.

Después de comentar que "puede que haya matices" en el equipo que presente en el Reale Arena ante los italianos, Alguacil expresó que espera al "mismo equipo competitivo que a poco que concedas te revienta". "La Roma tiene jugadores para salir jugando, Mourinho ha disputado más de mil partidos y más de un 70 por ciento de victorias, es una locura, es un entrenador top. Nos apretarán de una manera bestial. Sabiendo todo eso, confío en el equipo", manifestó.

"Lo que hace fuerte a la Roma es el conjunto. Evidentemente, no es lo mismo que jueguen unos que otros, pero lo que les hace fuerte es el juego en equipo", explicó sobre el modelo de juego del conjunto italiano.