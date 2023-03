Fútbol/Liga Jorge Sampaoli: "No noto diferencia entre el Sevilla de Liga y el de Europa, noto efectividad"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"No noto diferencia entre uno y otro, noto efectividad en un torneo y en otro no tanto. Tenemos que lograr cambiar de reacción a acción, a ser un equipo que desde el juego domine los partidos porque desde el no dominio se entra en la ida y vuelta y ahí el equipo muestra cierta incomodidad", admitió Sampaoli este miércoles en rueda de prensa.

El argentino no olvida que ante el PSV lo pasaron "mal gran parte de la primera mitad" y que tuvieron algo de suerte la semana pasada porque el Fenerbahce "no fue contundente". "Si no, nos habría costado remontar", indicó.

El preparador sevillista cree que esa capacidad de reacción se debe a que "el equipo se va acomodando con el pasar de los minutos". "Al principio le cuesta imponerse desde el juego y la necesidad que tiene se torna en apuros. Los rivales nos generan incomodidad en la presión y no nos permiten jugar, pero cuando merman, empezamos a encontrar espacios. En ocasiones nos ponemos ansiosos por no encontrar la fórmula y nos pasamos todo el tiempo buscando la corrección a algo que nos pasa de manera redundante", remarcó.

Sampaoli espera que el 2-0 no les haga relajarse en exceso en la vuelta en Estambul, en un ambiente siempre 'caliente'. "Lo engañoso del resultado es que creas que la diferencia te hará pasar. Jugamos en un lugar con cierto grado de presión, pero también en Eindhoven fue lo mismo. Lo más importante es lo que pasa dentro del campo, a lo mejor esa presión, cuando pasan 15 minutos, se convierte en presión para el equipo local", subrayó el de Casilda.

Este aseguró que para el Sevilla "todos los partidos son vitales", pero que además los deben jugar "con la carga anexa de pelear en una zona complicada" como es su actual situación liguera. "Eso genera algún momento de condicionante al rendimiento y a las lesiones por una carga afectiva que perjudica. Lo más importante es conocer nuestra realidad y como tenemos un diagnóstico claro, afrontarlo de la manera más organizada que nos permita abrazarnos a algo que sea un punto de partida", expresó.

De cara al partido ante el Fenerbahce, espera contar con Joan Jordán y Tanguy Nianzou, que están "con dificultades" y "no pudieron entrenar". "Si fuera el partido hoy no jugarían, pero con las necesidades que tenemos en esas posiciones esperaremos hasta el último minuto para ver si nos pueden ayudar, si no de inicio, durante el partido", puntualizó Sampaoli que recordó que "cuando uno empieza a tener inconvenientes en zonas especiales como son la defensa y el mediocentro, hay que empezar a otorgar a jugadores una posición donde habitualmente no conviven".