Isamay Benavente, primera directora de la Zarzuela: "Hay que repensar los libretos e incluir narrativa de género"

"Es verdad que es demasiado tiempo hasta que ha llegado una directora y espero ser la primera de muchas y visibilizar el trabajo de tantísimas mujeres en el trabajo cultural", ha explicado en una entrevista con Europa Press la gerente cultural, que además recuerda que ha sido uno de los puntos incluidos en su proyecto.

"La zarzuela tiene personajes y roles muy potentes de mujeres muy libres y hay que repensar los libretos y el género y mirarlo con ojos de hoy, trayéndolo a la actualidad. Incluir una narrativa de género me parece muy importante a la hora de hablar de Carmen o de Doña Francisquita, una mujer moderna que elige con quien se quiere casar, por ejemplo", ha indicado.

Benavente ha remarcado su apuesta por un proyecto "muy continuista" respecto al trabajo precedente de Daniel Bianco, de quien alaba su labor todos estos años. "Me parece que el teatro está funcionando muy bien, muy saneado, con índices de ocupación muy altos y donde todo el mundo quiere venir a cantar", ha defendido.

"Me encantaría mantener esa salud y aportar mi granito de arena: he incluido la danza en el proyecto, me gustaría que fuera también una sede para las compañías nacionales y apoyar un poquito más al género chico, que ya estaba en el proyecto zarza, pero menos en el programa general", ha avanzado.

También apostará por la apertura de la institución al flamenco --un género muy relevante en su trayectoria profesional---. "Lo he apuntado y tiene mucho que ver con la zarzuela como género único y autóctono, que no explotamos suficiente", ha lamentado.

Benavente ha recibido el nombramiento "con muchísima alegría", aunque reconoce con humor estar todavía "un poco en shock, asimilando la noticia y con nervios". "Es que el Teatro de la Zarzuela es la joya de la corona, donde están nuestras joyitas musicales y además es un centro de creación", ha apuntado.

La gestora considera necesario defender "la individualidad" de esta institución, por lo que no contempla una posible fusión por ejemplo con el Teatro Real de la que se habló hace años. "Hay que mantener esta singularidad y defender el género de manera prioritaria, más que formar parte de un gran teatro de ópera que tiene otros repertorios y allí la zarzuela sería una cosa más", ha señalado.

Benavente continuará con la idea de Bianco de "revitalizar el género" con invitación a creadores jóvenes y contemporáneos. "Creo que a veces no somos conscientes de la riqueza que tenemos y de que, si este teatro estuviera en otra parte, estaríamos escuchando mucha más zarzuela. Pero a veces las cosas en España parece que cuesta valorarlas más", ha concluido.