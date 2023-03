Las ambiciones de un adolescente protagonizan la película 'Desperté con un sueño'

MÁLAGA, 15 (EUROPA PRESS)

La trama cuenta la historia de Felipe, un chico que quiere ser actor y va a clases de teatro a espaldas de su madre. Según va avanzando en su pasión, va descubriendo claves de su propio pasado que le ayudan a comprenderse.

El guionista y realizador de la cinta, Pablo Solarz, ha participado en una rueda de prensa en el cine Albéniz junto con el actor Lucas Ferro y la productora Agustina Chiarino.

La historia nació de un 'freestyle', un rap improvisado en el cual las ideas van brotando de manera casi orgánica, dentro de un taller de guion comandado por Solarz y en el que parcipaba Ferro. "Quería contar que quería ser actor y fue la forma que se me ocurrió, a través de una historia fantástica", ha planteado el intérprete principal y también jovencísimo escritor del relato en el que se basa la película.

"La experiencia fue una de las mejores de mi vida. Se forma una especie de familia y todos conviven muchos días a muchas horas, es muy lindo y la pasas muy bien. Me gustaría seguir con la actuación", ha indicado.

"No estaba pensando que todo dependía de mí. Es un trabajo en conjunto y todos me ayudaban, no había presión", ha expresado Lucas Ferro. "Era completamente inconsciente de la situación en lo que había metido", le ha respondido Solarz.

Para el director, que ha detallado que el 95% del elenco actuaba por primera vez, Ferro es un "aventajado" que "ojalá no pierda las aptitudes que tiene con las distintas técnicas que vaya adquiriendo, que tendrá luego que desaprender".

"Fue la primera vez que me basé en un corazón y una historia de otra persona. En la historia de Lucas, que escribió en dos páginas, estaba el corazón entero del relato", ha asegurado Ferro, que ha señalado que solo hizo un cambio a ese planteamiento inicial del joven.

Por su parte, Agustina Chiarino ha relatado cómo se puso en marcha el proyecto: "Pablo me contó la historia y me encantó, que viniera de Lucas... Fue cautivante. La película tiene un espíritu medio libre que es también como fue el rodaje".