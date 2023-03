FIFPro pide pago idéntico en mundiales varoniles y femeniles

El sindicato mundial de futbolistas profesionales FIFPro anunció que envió una carta a la FIFA que va firmada por 150 jugadoras de selecciones naciones femeninas, reclamando igualar los premios de la Copa del Mundo.

Te recomendamos: Rayados y el Real Madrid lideran a los invitados al Mundial de Clubes 2025

FIFPro confirmó que la misiva, que también exige paridad en las condiciones de las selecciones femeninas en el Mundial, fue enviada al ente rector del futbol en octubre, un mes antes del inicio del campeonato masculino en Qatar. El Mundial femenino se disputará a mediados de este año en Australia y Nueva Zelanda.

“Podemos confirmar que en octubre se envió a la FIFA una carta firmada por 150 jugadoras de selecciones nacionales de todos los continentes. Estas jugadoras quieren condiciones equitativas antes de la Copa Mundial femenina de 2023. FIFPRO está negociando actualmente con la FIFA a nombre de estas jugadoras”, plasmó FIFPro en un comunicado enviado a The Associated Press.

The Wall Street Journal fue el primer medio en informar sobre la existencia de la carta.

FIFPro no compartió una copia de la carta e indicó que no puede formular más comentarios, pues las negociaciones están en marcha. Tampoco se dieron a conocer los nombres de las jugadoras que firmaron el texto. La FIFA no respondió de inmediato a una consulta el miércoles.

El pedido en la carta trasciende cuando se redobla el clamor ante la FIFA para una repartición de premios más equitativa.

Argentina se embolsó 41 millones de dólares por ganar el Mundial de hombres en Qatar, de una bolsa total de 440 millones. En cambio, la selección de Estados Unidos apenas recibió 4 millones de una bolsa de 30 millones por el título que conquistó en el Mundial de mujeres de 2019 en Francia. Aún no se ha establecido la bolsa para el torneo femenino de este año.

En un acuerdo histórico alcanzado el año pasado, los equipos de hombres y mujeres de Estados Unidos recibirán una compensación idéntica en los mundiales.

El Mundial femenino, que será inaugurado el 20 de julio, se expandirá a 32 equipos tras los 24 en Francia. La cita de 2019 tuvo una audiencia global audiovisual de más de mil millones.