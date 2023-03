República La SEGIB prevé la presencia de hasta 16 líderes en la Cumbre Iberoamericana y se espera a Maduro y Díaz Canel

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El titular de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Andrés Allamand, confía en que la Cumbre Iberoamericana de República Dominicana de la próxima semana habrá una "muy buena asistencia" de jefes de Estado y de Gobierno con la presencia de hasta 16 mandatarios de los 22 países participantes.

Allamand ha recalcado que "ningún país de la comunidad iberoamericana necesita invitación para estar en una cumbre" como la que tendrá lugar los próximos 24 y 25 de marzo en Santo Domingo, sino que "asiste por derecho propio".

"Puede haber diferencias entre los países y habitualmente estas tienen expresión, pero nadie supone que estas diferencias puedan conllevar la exclusión de alguno de los países" de la cita, ha subrayado durante su participación en el Foro América organizado por Europa Press y Estudio de Comunicación.

Así las cosas, ha adelantado que ya hay confirmación de 16 países que enviarán a sus presidentes, "una cifra significativa". Entre los ausentes, Allamand ha citado al primer ministro de Andorra debido a las elecciones en el Principado una semana después y también a los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Nicaragua, Daniel Ortega.

El titular de la SEGIB ha subrayado que ambos "no participan habitualmente en estas reuniones" pero ya han confirmado que enviarán a sus cancilleres. Aunque Allamand no lo ha mencionado, otro de los mandatarios que podrían no acudir a Santo Domingo es el presidente de Brasil, Luiz Inazio Lula da Silva, a quien la cita le coincide con una visita a China.

Sí que se prevé por el contrario la asistencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la que sería su primera Cumbre Iberoamericana pese a que lleva ya diez años en el cargo, así como el de Cuba, Miguel Díaz-Canel, si bien por el momento ambos países no han comunicado oficialmente la asistencia.

En este sentido, Allamand ha incidido en que "siempre pueda haber cambios de última hora" y que alguno de los mandatarios cuya asistencia está por el momento confirmada se caiga por motivos de agenda u otras cuestiones.

SITUACIÓN EN NICARAGUA

Por otra parte, preguntado expresamente por la posibilidad de que se discuta durante la cumbre la situación en Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega está sumido en una deriva autoritaria en la que ha ilegalizado organizaciones, privado de la nacionalidad a opositores y roto relaciones con el Vaticano, el titular de la SEGIB no ha descartado que algunos líderes puedan plantear el tema.

Sin embargo, ha recordado que en la Comunidad Iberoamericana rige el principio del consenso, una de sus "fortalezas", por lo que si algún país quiere que se apruebe algún tipo de resolución al respecto "sabe perfectamente que tiene que contar con la unanimidad" de los 22 países miembros, incluida Nicaragua, cuyo canciller tendrá por su parte la opción de hacer llegar sus puntos de vista.

Lo mismo vale para cualquier otra cuestión o situación que los líderes iberoamericanos quieran plantear durante sus intervenciones en el arranque de la cumbre o durante el retiro, a puerta cerrada y más privado, que mantendrán a la hora del almuerzo, ha precisado, citando por ejemplo Perú o la guerra en Ucrania.