S&P y Fitch rebajan la nota del First Republic Bank a la categoría de 'bono basura'

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Así, S&P ha reducido el 'rating' del FRB a 'BB+' desde el 'A-' con perspectiva negativas, según un comunicado emitido este miércoles. Poco después, Fitch hizo lo propio y recortó su calificación a 'BB' desde 'A-', también con un 'outlook' negativo. Tras estas revisiones, el First Republic Bank ha visto desplomarse sus acciones hasta un 26 por ciento, conteniendo la caída al 20,5 por ciento a media sesión.

"Las operaciones del banco se verán afectadas tras los volátiles vaivenes en la cotización bursátil de sus títulos y por la atención mediática sobre sus depósitos", han escrito los analistas de S&P Nicholas Wetzel y Rian Pressman. "Su credibilidad se ha visto comprometida", han resumido.

ANTECEDENTES

La intervención el pasado viernes del Silicon Valley Bank (SVB) y el cierre el domingo del Signature Bank, además de las medidas implementadas por las autoridades estadounidenses, no han logrado calmar los nervios de los inversores, que castigaron nuevamente con fuertes caídas al sector financiero, con particular dureza en casos como el First Republic Bank y pequeños bancos regionales.

De este modo, las acciones del banco con sede en San Francisco llegaron a ceder más de un 78 por ciento tras la apertura el lunes de Wall Street después de que la elevada volatilidad complicase la negociación de los títulos de la entidad, que redujo algo la sangría con el paso de las horas y se dejó un 65 por ciento al encaminarse hacia la media sesión.

En un comunicado publicado el domingo, el First Republic Bank aseguró haber mejorado y diversificado aún más su posición financiera a través del acceso a liquidez adicional proporcionado por la Reserva Federal y a través de JPMorgan Chase.

De este modo, la entidad estimó en más de 70.000 millones de dólares (66.338 millones de euros) la liquidez total disponible y no utilizada para financiar operaciones sin contar que el banco es elegible para recibir fondos bajo el nuevo programa de la Fed.

"Las posiciones de capital y liquidez de First Republic son muy sólidas y su capital se mantiene muy por encima del umbral regulatorio para bancos bien capitalizados", afirmaron Jim Herbert, fundador y presidente ejecutivo, y Mike Roffler, consejero delegado y presidente de First Republic Bank.