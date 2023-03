CDMX cierra filas contra las peleas de gallos y calienta formulación de nueva ley

La prohibición de las peleas gallos podría llegar al pleno del Congreso de la Ciudad de México con el nuevo dictamen en materia de bienestar animal que prepara la comisión legislativa especializada en el tema, el cual también incluye puntos como la eutanasia, el control de enfermedades zoonóticas y el aumento de penas por maltrato, crueldad y el sufrimiento de los animales durante su vida y su muerte en la capital.

Diputados de la comisión de Bienestar Animal del Congreso de la CDMX volvieron a poner el dedo en el tema de la prohibición, luego de que el dictamen de la Ley de Protección y Bienestar Animal de la CDMX fuera retirado el pasado 13 de febrero por su presidente, el diputado Jesús Sesma Suárez del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), por lo que éste calificó como “intereses oscuros” que desprestigiaron y tergiversaron el contenido de la propuesta de legislación.

Un día después de que Sesma presentara una iniciativa para la prohibición de las peleas de gallos en la capital, a las que señaló como un acto “salvaje y sanguinario”, el tema cobró relevancia en la mesa de interlocución sobre “la protección y el bienestar animal en la Ciudad de México”, encabezada por el diputado del PVEM y Ana Villagrán del Partido Acción Nacional (PAN).

En el espacio de interlocución especialistas, etólogos, animalistas, galleros, representantes de la Secretaría de Salud local y de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) discutieron aciertos, falencias y mejoras para la formulación de una nueva ley.

“En una ciudad que está luchando por el bienestar animal no pueden permitirse las peleas de gallos, como no pueden permitirse las peleas de perros. Entonces ¿cuál es la congruencia? ¿Por qué los perros sí pero los gallos no? Yo no digo que los gallos no tengan este instinto de pelearse, pero no con navajas amarradas, no para que se mueran”.

— Enfatizó Edda Fernández Luiselli, subprocuradora ambiental de protección y bienestar de los animales de la PAOT.