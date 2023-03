El líder opositor senegalés Ousmane Sonko denuncia brutalidad policial cuando iba su juicio por difamación

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Los enfrentamientos han comenzado después de que la Policía interceptara el vehículo en el que viajaba Sonko tras haberse negado este a seguir el itinerario marcado por las autoridades para llegar hasta la sede del tribunal.

El juez ha tenido que suspender temporalmente la audiencia después de que la defensa hayan reclamado las asistencias médicas. Sostienen que el líder del partido Patriotas Africanos de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad (PASTEF) ha sido golpeado por los policías que le desalojaron de su coche.

"Nuestro cliente fue gaseado brutalmente antes de ser sacado de su vehículo", han denunciado su abogado, Me Ciré Clédor Ly, quien ha tenido que se trasladado a un hospital. "Mi estado físico y psicológico no me permite ejercer. Mi cliente no puede responder a las preguntas", ha asegurado, según informa 'Le Quotidien'.

Se trata de la tercer vez que se suspende el juicio, aunque está previsto que se retome a lo largo de este jueves. Sonko está acusado de desacreditar al ministro de Turismo Mame Mbaye Niang, aunque sostiene que no es más que una estratagema para desacreditarle de cara a las próximas presidenciales de febrero de 2024.

La coalición Liberar al Pueblo, de la que hace parte PASTEF, convocó para esta semana varias concentraciones por todo el país en favor de Sonko. El miércoles, las autoridades de Dakar las prohibieron alegando motivos de seguridad, sin embargo, si tuvieron lugar en otras ciudades, como Ziguinchor, Mbacké, Matam, Kolda.