Feijóo cree que Vox "está empezando a tener dudas sobre lo que ha hecho" por presentar la moción de censura

VALENCIA, 16 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado hoy que cree que Vox está empezando a tener dudas sobre lo que ha hecho" por presentar la moción de censura contra Pedro Sánchez y con Ramón Tamames como candidato y ha defendido este jueves la abstención del PP señalando que los 'populares' no buscan "dar una victoria en el Congreso al Partido Socialista" sino que aspiran a "derrotarle en las urnas".

Feijóo, que se encuentra en Valencia con motivo de las Fallas, ha realizado estas declaraciones tras visitar la falla Convento Jerusalén-Matemático Marzal junto al presidente del PP en la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, y la presidenta de la formación en Valencia y candidata a la Alcaldía de la ciudad, María José Catalá.

"Nosotros no le vamos a dar una victoria en el Congreso al Partido Socialista porque lo que queremos es derrotarle en las urnas", ha subrayado Feijóo, quien ha agregado que los 'populares' no están de acuerdo con esa moción de censura.

Así, ha apuntado que el Partido Popular intentará "que cambie el Gobierno no porque voten 360 diputados o diputadas" en la Cámara Baja "sino porque voten todos los españoles en todos los pueblos de España el 28 de mayo y en la mayoría de comunidades autónomas".

"No apoyamos la decisión de presentar una moción de censura cuando estamos en una precampaña electoral", ha apostillado e igualmente, ha añadido que "hay otro partido que está empezando a tener dudas sobre lo que ha hecho" y ha citado a Vox.

EL GOBIERNO DE COALICIÓN NECESITA SOLDARSE, LA MOCIÓN ES UNA OPORTUNIDAD

El responsable 'popular' se ha pronunciado de este modo preguntado por si el PP mantiene su decisión de abstenerse en la moción de censura que se debatirá el próximo martes. Ha considerado que "hay un partido que está muy contento con esa aparente moción de censura" y ha precisado que es "el Partido Socialista" junto a "su coalición de gobierno".

Alberto Núñez Feijóo ha manifestado que esta "está rota" y ha resaltado que "necesita volver a soldarse", tras lo que ha opinado que la "aparente moción de censura que plantea Vox" es "una oportunidad para aparentar unidad".

"Nosotros no vamos a apoyar esa moción de censura, insisto. Lo hemos dicho desde el principio y no le vamos a dar el triunfo a un presidente que en este momento es un presidente derrotado en la opinión pública", ha expuesto también Alberto Núñez Feijóo.

"DICTAMEN SOBRE LA SITUACIÓN DE ESPAÑA"

Preguntado por si ha leído el discurso del político, economista y candidato de Vox para su moción de censura, Ramón Tamames, después de que este se haya filtrado, el presidente del PP ha señalado que no y ha emplazado al debate del martes próximo, a la vez que ha apuntado que no habrá "una moción de censura" sino "un dictamen de Tamames sobre la situación de España".

"No, no he tenido tiempo de ver el discurso de Tamames. Ni siquiera sé si es el discurso de Tamames. Por tanto, vamos a esperar al martes. Pero como se ha dicho por parte de él, al menos, no va a haber una moción de censura, va a haber un dictamen de Tamames sobre la situación de España", ha respondido Feijóo, precisando que "eso es una cosa muy distinta a la moción de censura".