Fútbol/Liga Crónica del Fenerbahce - Sevilla, 1-0

El Sevilla sufre con aviso en Europa

Los de Sampaoli caen 1-0 ante el Fenerbahce pero pasan a cuartos, garantía de título para los andaluces

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El Sevilla avanzó a cuartos de final de la Liga Europa este jueves a pesar de la derrota (1-0) ante el Fenerbahce, gracias a la renta de la ida y sabiendo sufrir para mantener la ilusión continental, como favorito incluso según los números.

El cuadro andaluz, seis veces campeón del torneo, llevó hasta el título su andadura siempre que llegó a cuartos de final. Así, pese a una temporada que no termina de encontrar solución en el juego, los de Jorge Sampaoli pasan a ser rival a batir, aunque tienen la urgencia de mejorar la situación en LaLiga Santander.

El infierno de Estambul no llegó a quemar a un Sevilla que viene sabiendo sufrir, sacando corazón ante la falta de fútbol. Así hizo el pasado fin de semana para sacar adelante un duelo crucial por la salvación ante el Almería y así hizo en la capital turca, después del 2-0 de la ida que cerca estuvo de igualar el rival.

El Fenerbahce entró con fuerza, pero el Sevilla supo manejar los nervios y mostró una buena versión defensiva, que no terminaba de cuajar esta campaña. Los de Jorge Jesus tuvieron la posesión pero no tanto juego ofensivo como en la ida, más vigilado Enner Valencia. La lesión de Batshuayi no la acusó en exceso, mientras el Sevilla salió poco pese a contar con Rafa Mir y En-Nesyri arriba.

Con la mitad del trabajo casi hecho, una mano de Alex Telles, que revisó el colegiado tras aviso del VAR, supuso el 1-0 de Valencia desde los 11 metros al borde del descanso. El infierno ganó en calor en la reanudación, con el lanzamiento de objetivos incluido con Dmitrovic afectado. El meta serbio fue, como en los últimos partidos, protagonista sujetando al Sevilla.

Sin embargo, el partido se le hacía eterno a los de Sampaoli, que ganaron oxígeno con la entrada de Ocampos y Lamela. Los argentinos dieron algo más de balón a los visitantes, salida para respirar y no solo defender, y al Fenerbahce le pudo la precipitación. Tras un largo descuento, el Sevilla celebró su alegría europea para mantener la fe en una temporada que aún puede tener premio gordo.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FENERBAHCE, 1 - SEVILLA, 0. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

FENERBAHCE: Altay; Ferdi, Aziz (Rossi, min.84), Samet, Szalai; Enner Valencia (Joao Pedro, min.84), Yuksek, Zajc (Yandas, min.75), Oosterwolde; Güler (Emre Mor, min.84) y Batshuayi (King, min.19).

SEVILLA: Dmitrovic; Acuña, Telles, Gudelj, Badé, Montiel (Navas, min.83); Fernando, Rakitic (Jordán, min.83), Óliver (suso, min.73); Rafa Mir (Ocampos, min.73) y En-Nesyri (Lamela, min.59).

--GOL:

1 - 0, min.41, Valencia (penalti).

--ÁRBITRO: Michael Oliver (ING). Amonestó a Aziz (min.45+1) y . Yuksek (min.89) por parte del Fenerbahce. Y a Badé (min.45+2) y Jordán (min.89) en el Sevilla.

--ESTADIO: Sükrü Saracoglu.