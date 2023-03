Javier Tebas: "Piqué parece que sabe cómo se compran los árbitros"

"Si desciende el Barça no pasa nada, volverá al año siguiente, el daño que tenemos es reputacional"

El presidente de LaLiga expuso además 'La defensa del ecosistema del fútbol europeo'

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, insistió este jueves en el daño en la "reputación" del FC Barcelona por el 'caso Negreira' que se traslada a todo el fútbol español, por lo que es necesario tener cuanto antes "explicaciones" sobre esos supuestos pagos al exvicepresidente de los árbitros.

"No ha pagado a árbitros el Barça, pero ha habido una situación que necesita una explicación, los pagos a Negreira. Imaginemos que no estuviese prescrito, qué tendrían que hacer las instituciones. Nada, no. Los reglamentos serían duros. No quiero especular, podría llegar a la expulsión de la Liga", dijo.

Tebas participó este jueves en 'Foros de Vanguardia' para exponer 'La defensa del ecosistema del fútbol europeo' y, además, trató la complicada situación que atraviesa el Barça y el fútbol español. "No pongo en duda el sextete, pero analizo esa conducta especial que si no hubiese prescrito sería muy grave en el ámbito deportivo. En Europa no hay prescripción y la UEFA tiene un tema especial en sus estatutos, que puede intervenir en asuntos nacionales", afirmó.

El presidente de la patronal pidió seriedad, no como la que mostró Gerard Piqué en declaraciones recientes en las que defendió al Barça porque "comprar a un árbitro" es "fácil" sin la trama que se investiga. En cambio, Tebas defendió la actitud de LaLiga que, como en otros casos como con Osasuna o Huesca, se persona en la acusación para exigir que se aclare lo sucedido.

"Piqué parece que sabe cómo se compran los árbitros. Hay que tener cuidado. No creo que el FC Barcelona compre árbitros. Da la sensación de que estamos hablando de intentar influir. Pensemos que en todo colectivo siempre hay alguna excepción, si no estaríamos en el cielo todos. No se trata de que se haya ganado títulos por comprar árbitros", apuntó.

"No podemos diferenciar entre el Alcorcón y el FC Barcelona, porque sea un club muy grande. Si desciende no pasa nada, volverá al año siguiente, el daño que tenemos es reputacional, LaLiga no puede mirar a otro lado. Tenemos que ser activos, la mejor forma de limpiar la reputación es ser claro con los hechos cuanto antes. Ojalá se den explicaciones cuanto antes", afirmó.

"El daño en la reputación del Barça y la Liga es tremendo. Esta situación es muy triste, pero esconderse no es la solución. No se puede ir de víctimas. Recuerdo cuando Villar, tuve que dar muchas explicaciones en todo el mundo. Nos salvamos mucho porque yo había denunciado a Villar antes. Es el momento de mayor crisis reputacional de la historia del fútbol español", insistió.

Por otro lado, Tebas confesó que no entiende el "papel de Estrada Fernández", quien presentó una querella contra Enríquez Negreira y su hijo, por ver "precipitación". "No me preocupa, que haga lo que quiera y que cuando esté en el VAR interprete bien las manos", dijo.

El presidente de LaLiga siguió con temas del Barça con los problemas financieros del club azulgrana. "No hay manía ni al Barça ni a ningún club. Yo no hablo con el departamento de control económico. El Barça tiene una solución, que venga con un plan de tesorería, de cómo va a solucionar lo del año que viene", afirmó.

Además, Tebas se refirió a las polémicas con el VAR, pidiendo "el de la primera temporada", con "mucha menos intervención", y aseguró que "se pude acabar con el racismo" en los campos de fútbol. "Hemos puesto más medios. Tenemos herramientas para echar a esos animales. En 24 horas tenemos 12 vídeos de cada estadio", dijo.

'DEFENDIENDO EL ECOSISTEMA DEL FÚTBOL EUROPEO'

La intervención del presidente de LaLiga empezó con una exposición en la que habló de los peligros de la Superliga y de la crisis que atraviesa la Premier League inglesa por un sistema insostenible. "La Superliga no es solo un concepto de competición deportiva, es un modelo de gestión de fútbol que los clubes con más activos quieren gestionar el fútbol europeo", dijo.

"Es un modelo ideológico. Controlar todo. Es como si los países los gobernasen los bancos. El modelo de éxito para 1.500 clubes europeos es vertical, por categorías, y las competiciones europeas, horizontales, construido durante 30 años. Un modelo de éxito que ha creado una industria, con sus defectos, que los tiene", añadió.

Tebas señaló el fracaso de trasladar "el modelo vertical de las ligas, con ascensos y descensos, al modelo horizontal de Europa". "Si el modelo de Superliga solo jugase entre semana perderíamos el 50,3% de nuestros ingresos totales, pero los clubes que van a la Superliga no. Si al final juegan también los fines de semana, se perdería un 54% de los derechos. Otro impacto en los clubes, sociedades anónimas, ya no valdrían lo mismo", apuntó.

El presidente de LaLiga enseñó en su presentación el crecimiento que Real Madrid y Barça tendrían en detrimento del resto de clubes, que se quedarían con la mitad de ingresos. "Imaginaros cómo sería la Liga española", apuntó, al tiempo que esgrimió la vigilancia de los Gobiernos, que "abogan por un modelo sostenible".

Tebas se refirió al reciente 'Libro Blanco' del Gobierno británico por una "autorregulación insuficiente" y una gestión de la Premier que no es sostenible. "El Gobierno decide intervenir y regular para un futuro sostenible, porque muchos clubes ingleses operan de manera insostenible", desgranó, antes de valorar la nueva Ley del Deporte en España.

"La Ley del Deporte permite a LaLiga autorregularse gracias a un Control Económico efectivo, constituye eficaces instrumentos de control financiero de los clubes", apuntó. "La Premier tiene un saldo neto negativo de 1.200 millones, implica que hay unas aportaciones de los dueños, poniendo dinero constantemente", dijo.

"Se han metido en una política de gasto ilimitado, de pérdidas, y esos modelos no podemos permitirlos en Europa", añadió, recordando las "denuncias por incumplimiento del 'Fair Play' financiero" que ha hecho LaLiga en los últimos años, contra el PSG, la Juventus y el Manchester City, que les vienen "dando la razón".

Con todo, el presidente de LaLiga reconoció que la Superliga no se rendirá decida lo que decida el Tribunal Superior Europeo de Luxemburgo. "Florentino nunca pierde. Es muy tenaz, continúa, pelea, sigue, y si pierde parece que ha ganado. Hay que explicarlo, pase lo que pase se va a seguir en el intento", zanjó.