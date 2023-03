Encuentran muerta a mexicana en base militar de Texas; solo tenía 20 años

Una soldado mexicana, Ana Fernanda Basaldua Ruiz, fue hallada sin vida en una base militar de Fort Hood, Texas. Por lo que contaron a su madre, se trataría de un aparente suicidio, pero ella se niega a creer en dicha versión por lo que le contaba su hija que vivía en las instalaciones de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

La joven de solo 20 años tenía alrededor de 15 meses en las filas del Ejército estadounidense, al contar también con la nacionalidad estadounidense gracias a su padre, que es originario de la Unión Americana, pese a que ella nació en el municipio de Tacámbaro, Michoacán.

Ana Fernanda era una ingeniera pertenenciente a la primera División de Caballería y la institución militar fue la encargada de comunicar a su madre del fallecimiento de su hija, el lunes pasado a alrededor de las 13:00 horas.

Están en marcha las investigaciones de las Fuerzas Armadas, que a su vez de combinan con una comunicación con los familiares y el apoyo económico para sus familiares y personas cercanas; sin embargo, estos se han negado a creer la versión que les han dado a conocer.

Su padre, quien vive en California, dijo que todo en su vida estaba mal y no se encontraba satisfecha con cómo era tratada en la sede militar.

Además, su madre, que se encuentra en Michoacán, contó que su hija le indicaba que todos buscaban tener relaciones sexuales con ella y que en el día a día le sucedían cosas fuertes, que no podía contar por teléfono.

“Me niego a pensar que fue eso (suicidio). Ella no era así. No acepto eso. No me checa por las características de mi hija”, expresó a la cadena Univisión.

Ahora, está a la espera de la visa humanitaria para acudir a la entrega de los restos de su hija, que se realizará en California.

“Estamos a la espera de mi visa humanitaria, porque al momento no cuento con una, estoy a la espera de un papel. A nuestra hija nos la entregan de California, después de que viaje de Texas”.