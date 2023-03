De la Fuente: "Es una lista versátil y con jugadores que se integren rápidamente a nuestra idea"

LAS ROZAS (MADRID), 17 (EUROPA PRESS)

"Es una lista muy versátil. Cuando confecciono una no pienso de donde vengo, llevamos tres meses trabajando muchísimo, hemos ido caminando una senda que conocíamos y descubriendo cosas nuevas, pero no hemos tirado del pasado porque estamos pendientes del presente y del futuro", afirmó De la Fuente en rueda de prensa.

El riojano quiere "generar un entorno" en el que "todos" se puedan sentir "cómodos e implicados, con un grupo cohesionado y subrayó que se siente "tranquilo y seguro" con esta lista "por el talento y la capacidad de este grupo".

Además, advirtió que no haya "nadie intocable" porque existe "mucha competencia". "En cada lista tendrán que venir los que en cada momento creamos que nos van dar lo que pedimos de forma inmediata. Esta es una lista muy consensuada y cubre todas las expectativas y los escenarios. Lo que buscamos primero es que tengan perfil de selección porque van a integrarse rápidamente en nuestra idea", comentó.

En cuanto a las novedades, se refirió a Iago Aspas, "un gran futbolista para cualquier entrenador, seguro que también para Luis (Enrique)". "Creemos que está en un grandísimo momento, nos da diferentes registros y dentro de muchos escenarios cumple muchas posibilidades", detalló del de Moaña.

"David García está haciendo una campaña fantástica y se merece tener estar oportunidad, nos da un toque diferente en esa demarcación", remarcó sobre el central de Osasuna, mientras que de Nacho Fernández apuntó que está "en un grandísimo momento". "Encaja en lo que vamos a demandar a los defensas y tiene polivalencia. Además, es de los pocos jugadores de la lista que no he tenido la oportunidad de conocer", indicó.

En este sentido, de cara a la renovación en el puesto de central, puntualizó que desconocía "si faltaba contundencia". "Interpreto lo que necesitamos para esa posición y creo que los de la lista nos permiten mejores y diferentes registros para afrontar estos diferentes partidos", opinó, confirmando que el hispano-francés Robin Le Normand, "quiere jugar" con la selección y esa es una de las premisas básicas para poder citarle.

En el medio, ha entrado Martí Zubimendi, un "especialista" y que junto a Rodri Hernández son "de los mejores del mundo" en su posición, y han vuelto Fabián Ruiz y Dani Ceballos, sobre los que tiene "total y absoluta confianza". "Fabián nos da mucha fortaleza y Dani cada vez que sale, pone al Bernabéu patas arriba", resaltó, celebrando que el madridista esté "de vuelta" después de haber vivido en Tokyo 2020 "una situación desagradable" con su lesión. "Le costó entender que esas cosas pasan porque tenía mucha ilusión en los Juegos", confesó el de Haro tras las críticas del utrerano a los médicos del combinado nacional.

"HACER UNA LISTA ES COSTOSO, HAY QUE VALORAR TODOS LOS ESCENARIOS"

De la Fuente aún no ha decidido quién ocupará la portería en lugar del lesionado Unai Simón, aunque no escondió que Kepa Arrizabalaga es el que "más experiencia" tiene. "Pero todos deben ganarse puesto, vamos a esperar el rendimiento del día a día", puntualizó.

Arriba, el seleccionador explicó que con Aspas, Joselu, Gerard Moreno y Álvaro Morata tienen "garantizados más de 40 goles", y que la entrada del sevillista Bryan Gil se debe en gran parte a que "puede revolucionarlo todo en los últimos 20 minutos" y que es "un extremo de los que quedan pocos".

El técnico también alabó a Alejandro Balde, al que le queda "mucho por crecer y mejorar" y al que ni siquiera ve "algo cercano" de su mejor versión. En el lateral izquierdo competirá con un José Luis Gayà que esta "en dinámica un poco ascendente" pese a la delicada situación del Valencia y que "es solvente y no falla nunca".

De la Fuente expresó que, "en algunos casos", se puede dar que jugadores que apenas jueguen no puedan venir, y pidió a los que ausentes de esta primera lista que "sigan trabajando cada día más y que sean ambiciosos en su crecimiento".

"Hacer una convocatoria es un trabajo costoso, hay que valorar muchos escenarios. Hay algunos que con pocos minutos tienen un comportamiento en el campo que no tienen otros con más y son capaces de revolucionar un partido. Ese es el equilibrio que hay que buscar. Claro que me cuesta dejar fuera a gente, pero tengo la suerte de poder hacer tres o cuatro selecciones muy competitivas", añadió el de Haro.

Este deseó que "ojalá" pudiera tener a Sergio Busquets, pero no duda de que "van a aparecer líderes". "No me preocupa, conozco muy bien a este grupo y nunca me ha faltado una imagen de líder en el campo", confesó, apuntando que quiere dar "un toque personal" al grupo de capitanes donde respetará también las internacionalidades.

El de Haro también habló de su primer rival, Noruega, "un 'equipazo'" más allá de contar con Erling Haaland. "Vamos a intentar minimizar sus virtudes. A Halaand todos le conocemos, es el delantero de moda y el más importante del fútbol mundial, pero me preocupan nuestros jugadores, que son tan buenos como el mejor del mundo. Trataremos de llevar la iniciativa e imponer nuestras condiciones, siendo fieles a nuestra idea", manifestó.

Finalmente, De la Fuente confirmó que va a volver a abrir los entrenamientos al público, empezando por el primero de la tarde del lunes a las 19.00 horas. "Estamos en un nuevo camino y este pasa porque los aficionados se sientan muy cerca de nosotros porque vamos a necesitar su apoyo", declaró.