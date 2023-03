Eslovaquia enviará trece cazas MiG-29 a Ucrania

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El envío, que ha sido aprobado por unanimidad, ya fue solicitado en febrero por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y Heger prometió hacer todo lo posible al respecto, según la agencia Tasr.

Polonia también anunció el jueves el envío de cuatro cazas de combate de este tipo en los próximos días, aunque no especificó el número total. Estados Unidos, por su parte, no ha cambiado su postura respecto al envío de los cazas F-16 y por ahora no contempla este paso.

Los 'Kub' son un unos vehículos oruga de fabricación soviética cuya función es la defensa aérea y servirían, entre otras cuestiones, para responder a los bombardeos lanzados de forma periódica sobre Ucrania por las fuerzas rusas.