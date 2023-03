Hugo Guillamón y Yéremi Pino refuerzan la primera lista de Santi Denia en la Sub-21

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Los dos futbolistas estuvieron convocados por Luis Enrique Martínez para el pasado Mundial de Catar y ahora, tras cierta asiduidad con la Absoluta, sobre todo el delantero canario, 'bajan' un escalón para reforzar una Sub-21 que en junio afrontará el Europeo de Georgia y Rumanía.

Además, el técnico manchego ha citado como novedades respecto a la última listo de su antecesor, Luis de la Fuente, a los defensas Víctor Gómez (Sporting Braga) y Aitor Paredes (Athletic Club) y a los centrocampistas Antonio Blanco (Alavés) y Oihan Sancet (Athletic Club) para los amistosos ante el combinado suizo del 24 de marzo en Almería y del 28 ante el francés en Vannes (Francia).

"Todo está hablado y consensuado con la dirección deportiva y con Luis de la Fuente. Se ha hablado con ellos (Guillamón y Pino) y se ha tomado la decisión de que vienen con la Sub-21", recalcó Denia en rueda de presa. "Y de los que no vienen, no se cierra la puerta a nadie", aseveró en relación a otros futbolistas de la Absoluta en el Mundial con edad para ir con la Sub-21 como Ferran Torres y Ansu Fati que no han entrado en ninguna de las dos listas.

En este sentido, el seleccionador sí remarcó que Ferran Torres ya tiene "números importantes" con la Absoluta y que "ha conseguido muchos títulos con las categorías inferiores", sin descartarle para el Europeo Sub-21. "De aquí a verano veremos dónde estamos", sentenció.

Santi Denia sí confirmó que Stefan Bajcetic, jugador del Liverpool "iba a entrar" antes de sufrir un problema físico que le impidió jugar ante el Real Madrid en la vuelta de octavos de la Liga de Campeones. "Luis también le está haciendo un seguimiento y es un jugador importante para nosotros", explicó el técnico, que "también" tiene en mente al delantero del Leeds United Joseph Mateo.

En este sentido, dejó claro que, a la hora de convencer a futbolistas como estos dos que pueden optar por jugar con otras selecciones por su raíces, "la RFEF hace un esfuerzo económico y humano para que todos en las categorías inferiores puedan tener experiencias al máximo nivel". "Luego en cada decisión familiar y de su entorno no podemos entrar y cada caso es especial", aclaró.

Sobre el centrocampista del Celta Gabri Veiga, que sonaba para la Absoluta, el exjugador recordó que "ya ha estado en anteriores convocatorias" y que "va a depender de su trabajo donde estar en el futuro". "Es un jugador que ha dado pasos hacia delante y que está haciendo una temporada increíble. Fijaros en Sancet y en él y en el nivel que están dando, Luis les conoce mejor que yo", explicó.

"Estoy encantado con la lista. La comunicación con la Absoluta es fluida y cuantos más Sub-21 haya en la Absoluta, encantados. Hay Europeo de la categoría este verano y es importante conseguir un título, pero el objetivo es que todos los de abajo estén arriba. Lo que decida Luis y se lleve está muy bien", sentenció.

--LISTA DE CONVOCADOS PARA LA SUB-21.

-Porteros: Arnau Tenas (FC Barcelona), Leo Román (Mallorca) y Julen Agirrezabala (Athletic Club).

-Defensas: Arnau Martínez (Girona), Víctor Gómez (Sporting de Braga), Manu Sánchez (Osasuna), Juan Miranda (Betis), Jon Pacheco (Real Sociedad), Mario Gila (Lazio), Hugo Guillamón (Valencia) y Aitor Paredes (Athletic Club).

-Centrocampistas: Nico González (Valencia), Antonio Blanco (Alavés), Oihan Sancet (Athletic Club), Gabri Veiga (Celta), Aimar Oroz (Osasuna), Álex Baena (Villarreal) y Rodri Sánchez (Betis).

-Delanteros: Sergio Gómez (Manchester City), Rodrigo Riquelme (Girona), Yeremy Pino (Villarreal), Abel Ruiz (Sporting de Braga) y Sergio Camello (Rayo Vallecano)