La OMS critica que China ha retirado nuevos datos relacionados con el origen del virus: "Pedimos transparencia"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Se trata de datos que se refieren a muestras tomadas en el mercado de Huanan, en Wuhan, en 2020. "Seguimos pidiendo a China que sea transparente a la hora de compartir datos, y que lleve a cabo las investigaciones necesarias y comparta los resultados. Comprender cómo comenzó la pandemia sigue siendo un imperativo tanto moral como científico", ha reclamado Tedros en rueda de prensa este viernes.

En concreto, estos datos fueron publicados en la página web del GISAID, una iniciativa internacional para compartir datos genómicos del virus de la gripe y del SARS-CoV-2, a finales de enero. "Mientras estuvo en línea, científicos de varios países descargaron los datos y los analizaron. En cuanto tuvimos conocimiento de estos datos, nos pusimos en contacto con los CDC chinos y les instamos a que los compartieran con la OMS y la comunidad científica internacional para poder analizarlos", ha explicado el director general de la OMS.

"Son algunas pruebas moleculares de muestras que se recogieron en el mercado de Huanan en enero de 2020. Estos nuevos datos aportan evidencia molecular de que algunos de los animales que estaban allí eran susceptibles a la infección por SARS-CoV-2. Y algunos de estos animales incluyen mapaches", ha expresado por su parte la epidemióloga líder de la OMS, Maria Van Kerkhove. "Por desgracia, esto no nos da la respuesta de cómo comenzó la pandemia, pero proporciona más pistas", ha asegurado, para añadir que "hay muchos más estudios que deben llevarse a cabo".

"¿Fueron estos animales objeto de comercio? ¿Eran animales salvajes o domésticos?, ¿Dónde se criaban? Hemos pedido repetidamente que se realicen estudios en otros mercados de Wuhan y de Hubei y de toda China, para rastrear esos animales hasta sus granjas de origen para que podamos retroceder en el tiempo y ver realmente dónde fueron criados", ha explicado Van Kerkhove.

Asimismo, la OMS también ha pedido que se realicen pruebas serológicas a las personas que trabajaban en los mercados y a las personas que trabajaban en las granjas de las que procedían estos animales. "Hay muchas preguntas sin respuesta y esta información actualizada proporciona una pista adicional", ha remachado.

Para la epidemióloga, el "gran problema" ahora mismo es que estos datos existen y que no están a disposición de la comunidad internacional. "Esto es, ante todo, absolutamente esencial. Por no hablar de que deberían haberse puesto a disposición años antes", ha criticado. Además, ha recordado que esas investigaciones deben ponerse a disposición de las personas "que pueden acceder a ellos, que pueden analizarlos y que pueden debatir entre sí". "Esto no cambia nuestro enfoque para estudiar los orígenes de Covid-19. Solo nos dice que existen más datos, y que es necesario compartirlos en su totalidad", ha insistido en la rueda de prensa de este viernes.

Por su parte, el director ejecutivo del Programa de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Michael Ryan, ha insistido en la importancia de aportar más pruebas para "permitir que la ciencia haga su trabajo". "En un rompecabezas, sabes que cuantas más piezas tienes en el lugar correcto, más empiezas a ver una imagen. Pero nunca estás realmente seguro de lo que estás construyendo. Nunca estás seguro de lo que hace una pieza hasta que la pones en el contexto de todas las demás", ha ejemplificado.

"Incluso cuando miramos hacia atrás, a los inicios de esta pandemia, seguimos mirando hacia adelante, para fortalecer las defensas del mundo contra futuras epidemias y pandemias. Esto es algo que los países deben hacer juntos. No es algo que ningún país pueda hacer solo", ha finalizado Tedros.