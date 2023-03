Natalia Jiménez tacha al grupo de excompañeros de La Quinta Estación de "imitadores": "Hay que darles una lección"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La cantautora española Natalia Jiménez tacha al nuevo grupo que han puesto en marcha dos de sus excompañeros de La Quinta Estación, junto a una nueva vocalista, llamado Cinco Estaciones, de "imitadores" y asevera que llegará con la batalla legal abierta hasta el final porque "hay que darles una lección".

"Son gente que no supera el hecho de haber perdido lo único que les trajo éxito en la vida", subraya Jiménez en una entrevista concedida a Europa Press en la que se ha referido al mencionado nuevo grupo, al que afea su estrategia de promoción porque, a su juicio, utilizan el nombre de La Quinta Estación, el cual pertenece a ella y a otro de los exintegrantes, el guitarrista Ángel Reyero.

Más de una década después del final de la banda, que alcanzó el éxito, incluidos Grammys Latinos, con su estilo pop rock en España y América Latina, la aparición de Cinco Estaciones, compuesta por los exintegrantes del conjunto original, Sven Martin y Pablo Domínguez, junto a la argentina Karito Volpe como nueva vocalista, ha reabierto una polémica que pasó por la disolución del grupo y proceso legales por la marca.

Los componentes de Cinco Estaciones enviaron una carta a Jiménez para avanzarle el lanzamiento de esta nueva banda, una misiva que la cantante asegura que no se dirigió a ella, sino a su director musical, y con cuya noticia no tuvo ningún problema en un principio.

"Me pareció genial (...), pero no contesté porque hace 15 años que no he hablado con esta persona. Entonces, de repente me di cuenta de que están anunciándose como un regreso de La Quinta Estación", critica. Ante estas denuncias, Cinco Estaciones ha expresado en distintos comunicados en sus redes sociales que es un grupo nuevo, "con canciones nuevas".

No obstante, la formación ha defendido su "derecho a decir" que vienen de La Quinta Estación y a interpretar éxitos de esta banda porque les "asiste el derecho moral y económico sobre las obras". Para Jiménez, sus excompañeros han creado "una confusión de que La Quinta Estación regresa con una nueva cantante", lo que considera "un fraude".

"Aquí la cuestión es que tienen que aprovechar el tirón de los medios", dice la cantante, quien cuando el nuevo grupo se anunció denunció a través de sus redes que Martin y Domínguez habrían pedido la caducidad de la propiedad del nombre de La Quinta Estación, que le pertenece a ella y Reyero, en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

La artista mostró el documento en un vídeo. "Dicen que no tienen ninguna intención de usar el nombre de mala manera (...), pero vimos esto. Eso no es tener buenas intenciones, por mucho que me lo pinten así", añade Jiménez al respecto, para recordar que hace unos años Martin ya presentó una demanda contra ella y Reyero para quedarse con la marca, pero perdió.

Asimismo, censura que Cinco Estaciones toque canciones de La Quinta Estación apelando a la autoría, ya que, asegura que varios de los éxitos de la banda, como el hit 'Me muero', son solo de su autoría o la comparte con el que fuera su productor Armando Ávila.

Por todo ello, Jiménez ha emprendido acciones legales contra sus excompañeros, a quienes considera "conflictivos" y de quienes dice que "renegaron de la banda". En este sentido, agrega que entiende su "desesperación" por no haber continuado en la industria: "Comprendo que eso a veces a la gente se le atasca, pero para esto están los terapeutas (...). Hay que aprender a aceptar que a lo mejor el único momento que tuviste en la vida de poder haber hecho algo grande, decidiste no hacerlo y decidiste salirte".

GIRAS Y NUEVO ÁLBUM

Por otra parte, la artista cree que la "confusión" generada por el inicio de Cinco Estaciones ha perjudicado el reencuentro que ella y Reyero llevan planeando desde "hace un año" de cara a 2024, pero que no habían aún anunciado porque ella se encuentra inmersa en la celebración de sus 20 años de carrera.

Este reencuentro supondrá la vuelta de La Quinta Estación --ambos fueron los dos últimos componentes que continuaron con el grupo hasta su disolución--. Esta vuelta se lleva a cabo por las dos décadas de la canción 'El sol no regresa' e incluirá una gira por América Latina, Estados Unidos y España.

No obstante, Jiménez pasará por España con su gira 'Antología 20 años', con la que lleva recorriendo países desde agosto de 2022. Lo hará entre el próximo 24 de julio y el 13 de agosto, con ciudades aún por definir, pero deja claro que Madrid no faltará en ese recorrido. Este será su regreso a los escenarios españoles tras más de una década.

Para celebrar sus 20 años, la artista también lanzará este 2023 un álbum de recopilación de sus grandes éxitos, pero adaptados. "Muestro las canciones cómo me gustaría que suenen ahora", precisa sobre este trabajo, en el que incluirá algún tema inédito de estilo regional mexicano, pop y rock.

Tras dos décadas en la industria, Jiménez espera seguir haciendo música y dando conciertos otros 20 años más porque es lo que le hace "feliz", incide. Tras su año de "celebración" y el reencuentro de La Quinta Estación, seguirá trabajando y espera hacerlo indagando más en la interpretación o haciendo un disco "de los grandes de España", con clásicos de artistas como Rocío Jurado.