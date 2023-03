Paris Hilton está lista para contar su historia

ARCHIVO - Paris Hilton llega a iHeartRadio Jingle Ball en Los Angeles el 2 de diciembre de 2022. Hilton publicó su autobiografía "Paris: The Memoir" el 14 de marzo de 2023. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP, archivo) AP (Richard Shotwell/Richard Shotwell/Invision/AP)

Paris Hilton suma su voz al coro de mujeres que se expresan para reclamar su versión de los hechos ante los medios y el público.

Esta semana publicó su autobiografía “Paris: The Memoir”, en la que comparte cómo fue crecer siendo una Hilton: Al ser enviada a programas para adolescentes con problemas donde encontró abuso mental y físico, un video sexual filtrado, la creación de su imagen de chica fiestera con voz aguda y como protagonista del reality “The Simple Life”, con Nicole Richie.

En 2020, Hilton estrenó el documental de YouTube “This is Paris″ en el que aborda sus experiencias en esos programas para adolescentes problemáticos. “Esa fue la primera vez que realmente me volví vulnerable y real y compartí mi historia y lo que pasé”, dijo Hilton.

Ahora, Hilton está involucrada como activista y recientemente tuvo un hijo con su esposo Carter Reum.

En una entrevista con The Associated Press, Hilton charló sobre abrirse al mundo, sentar cabeza y qué opina de ser calificada como “socialite” (celebridad por sus relaciones sociales y apariciones en actos públicos).

Las respuestas fueron editadas para una mayor brevedad y claridad.

___

AP: Eres una de las mujeres que han tomado control de su propia historia en años recientes. ¿Alguien te inspiró para considerar hacer esto?

HILTON: Estuve en el estreno del documental de Demi Lovato hace un par de años, y estaba tan impresionada por su honestidad y su vulnerabilidad y el hecho de que hable de tantos momentos privados en su vida. Eso realmente me inspiró para poder sentirme libre, ser abierta y ser más honesta sobre aquello por lo que que estaba pasando, porque especialmente en Hollywood, puede ser muy difícil, especialmente al respecto de la salud mental. Mucha gente pasa por cosas y todos tratamos de proyectar esta vida perfecta, pero la vida no es perfecta.

AP: ¿Cómo te imaginas que será recibido este libro?

HILTON: Por mucho tiempo he sido malinterpretada y subestimada, y hay mucho más en mí de lo que la gente piensa. Realmente todo comenzó con mi documental, “This Is Paris”. Esa fue la primera vez que realmente me volví vulnerable y real y compartí mi historia y lo que pasé.

AP: El público sabe mucho sobre tus altibajos, pero compartiste cosas en tu libro como haber sido abusada sexualmente y haber tenido un aborto. ¿Fue difícil?

HILTON: Muchas de las cosas que puse en el libro fueron muy difíciles de escribir, muchos recuerdos en los que traté de no pensar durante tantos años. Pero creo que era importante incluirlos porque es parte de mi historia. Solo sé que hay muchas mujeres que también necesitan escuchar esa historia.

AP: A pesar de tus muchas facetas como empresaria, DJ, tener 30 fragancias y un negocio de multimillonario dólares, todavía te etiquetan como una “socialite” ¿es algo que te molesta?

HILTON: Realmente no disfruto el término socialite porque siento que hago mucho más, pero siento que la gente finalmente ahora me reconoce y me ve como la mujer de negocios que soy.

AP: ¿Qué hay de tu trabajo contra los programas que supuestamente reforman a los llamados niños problema?

HILTON: En los últimos dos años, hemos tenido un gran impacto y ya he cambiado las leyes en ocho estados y en lugares tan remotos como Irlanda. Regresaré a Washington en abril para presentar un nuevo proyecto de ley y ya tenemos apoyo bipartidista. Sólo estoy rezando para que todos hagan lo correcto porque más de 150.000 niños son enviados a estas instalaciones cada año. Es una industria multimillonaria... No voy a dejar de luchar hasta que se produzca un cambio.

AP: Escribes sobre lo difícil que ha sido comunicarte con tus padres sobre lo que te sucedió. ¿Has podido tener una conversación con ellos?

HILTON: Mi familia y yo nunca hemos estado más unidos, y no tenían idea de lo que estaba pasando a puertas cerradas en estos lugares. Se presentan con una mercadotecnia engañosa. Mis padres pensaron que iba a un internado normal, y todos los folletos tienen estas fotos de niños sonriendo con arcoíris y montando caballos. Entiendo completamente ahora, especialmente como adulto, simplemente todo. Mis padres y yo hemos hablado de todo, y ha sido extremadamente sanador para nosotros. Mi mamá ha viajado conmigo a Washington y está allí para apoyarme.

AP: ¡Ahora tú eres mamá! (El hijo de Hilton, Phoenix Barron Hilton Reum, nació vía madre subrogada). ¿Piensas bajar el ritmo de tus viajes y responsabilidades de negocios?

HILTON: Digo muchas veces que “no” solo porque quiero estar allí en todo momento, así que intento hacer todo lo posible desde casa, construyo mi estudio de podcast allí, mi estudio de grabación para mi música, un estudio fotográfico para sesiones de fotos. Trato de trabajar desde casa tanto como sea posible para poder entrar y salir de su habitación porque estoy muy obsesionada con mi pequeño bebé.

AP: También escribes en tu libro acerca de que padeces trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y que tu esposo investigó al respecto cuando comenzaron su relación para entenderte mejor.

HILTON: Él es tan solidario. Y habla con mi médico de TDAH y realmente ha investigado mucho. Básicamente, él sabe más sobre eso que yo y también me está enseñando muchas cosas todos los días. Eso ha sido realmente increíble.

AP: Incluso compartir que tienes TDAH puede ayudar a la gente a sentirse visibilizada.

HILTON: Cuando las personas pueden aprovecharlo de la manera correcta, en realidad puede ser un superpoder. Por eso creo que en mi carrera siempre me he adelantado a mi tiempo y he tomado riesgos y soy un innovadora y alguien que piensa fuera de la caja. Realmente lo atribuyo a mi TDAH. La gente debería ver la película “The Disruptors” para entender más.

AP: Una última pregunta. ¿En tu libro compartes que tienes cinco celulares y no de ellos es para bromas telefónicas. ¿Todavía tienes todos esos celulares?

HILTON: Sí, sólo tengo algunos aquí. (Hilton sostiene tres celulares). Me encanta hacer bromas telefónicas con mi mamá.