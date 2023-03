Académico crítica documental de Salinas pliego; se negó a participar

Andrew Paxman, historiador y exprofesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), criticó la serie documental del empresario Ricardo Salinas Pliego y se negó a participar como parte de la producción.

Paxman aseguró que “el ego de este señor no tiene límites” y compartió una carta que recibió de la productora Autocinema y Grupo Salinas, en la que detalla que el propósito del documental es “conversar con empresarios, políticos, líderes de opinión y especialistas para entender su punto de vista sobre el desarrollo político, social y económico de México en los últimos 40 años y el papel protagónico del ala empresarial en este proceso”.

El exprofesor del CIDE señaló que rechazó la propuesta; por lo que Salinas Pliego le contestó desde su cuenta de Twitter que su equipo se equivocó al buscarlo.

“Mi estimado, con todo respeto; en mi documental ‘Constructor de realidades’ ustedes chillaron porque no hubo contrapesos y ahora que les dan la oportunidad de selo, también chillan.

Yo a usted NO lo conozco (ni idea de qué lombriz lo parió) pero su “profesionalismo me dice que mi equipo se equivocó al buscarlo… no está mal tenerme miedo, lo malo es querer tergiversar las cosas y hacerse el valiente, en mi rancho a los pvtitos escandalosos y dramáticos como ustedes les decimos que los o que se parecen a “la gata flora”, se lee.

Salinas cierra su mensaje con la reflexión “yo entiendo plenamente que no es lo mismo llamar al león que tenerlo de frente”, seguido de un “a la otra etiquéteme mal parido, no sea miedoso. Que tenga un bonito día”.

Texto relacionado: Ricardo Salinas Pliego estaría patrocinando un documental sobre Gloria Trevi que se estrenaría en HBO

Paxman le dijo “Jajaja, te pasas, Ricardo. Con gusto le doy retuit” y Salinas le contestó “Si tanto odias a los Mexicanos y a las mexicanas como dices que los odias… regrésate a tu país, muerde almohadas, come cuando hay. Bonita tarde”.

¿Quién es Andrew Paxman?

Profesor e historiador con maestría por la Universidad de California, Berkeley y un doctorado por la Universidad de Texas.

con maestría por la Universidad de California, Berkeley y un doctorado por la Universidad de Texas. Fue profesor de la División de Historia del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) , donde impartió clases de historia y periodismo.

, donde impartió clases de historia y periodismo. Autor de “ Los Gobernadores Caciques del Pasado y del presente”, “En busca del señor Jerkins. Dinero, poder y gringofobia en México” .

. Coautor de “El Tigre, Emilio Acárraga y su imperio Televisa”.

Puedes ver: Ricardo Salinas vuelve a apostar con plantel de Mazatlán para el juego vs Cruz Azul