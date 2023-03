Un 52% de bajas por nacimiento de 2022 corresponden a los padres, pero solo un 30% de ellos pide excedencias por cuidado

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Desde 2021 los permisos de paternidad se equipararon a los de maternidad en 16 semanas y se reconoce como un derecho individual y no transferible. De este periodo, seis semanas deben disfrutarse inmediatamente después del parto o resolución judicial o administrativa en los casos de adopción, guarda o acogimiento. El resto del tiempo puede disponerse en periodos sucesivos.

En 2022 estos permisos superaron los 473.000, lo que supone un 0,4% más que el año anterior. Además, Seguridad Social destaca que los permisos a los que se acogieron los segundos progenitores, que en su mayoría son los padres, alcanzaron los 249.361, frente a los 224.359 permisos contabilizados en el primer progenitor, que en su mayoría es la madre.

UN 10% DE FAMILIAS CON UN SOLO PROGENITOR

En estas cifras hay que tener en cuenta que, según el INE, el 10% de las familias españolas están formadas por un solo progenitor y que el 83% de ellas dicho progenitor es una mujer.

Asociaciones de madres solteras han reclamado en numerosas ocasiones la posibilidad de aplicar a este tipo de familias un permiso doble que permita al único progenitor cubrir el mismo periodo de cuidados del menor que el de las familias con dos progenitores. Sin embargo, el pasado 8 de marzo, el Supremo rechazaba esta posibilidad tras una demanda presentada por una madre soltera contra la decisión del Instituto Nacional de la Seguridad Social de negarle el doble permiso.

El Ministerio Fiscal alegó que el hecho de que una mujer trabajadora que forma una familia monoparental solo tenga derecho a disfrutar de un solo permiso de cuatro meses no supone una discriminación indirecta. Además, aseguró no ver cobertura legal para avalarlos y determinó que su función es "la aplicación e interpretación de la norma, pero no la creación del derecho".

Desde la Federación de Asociaciones de Madres Soltera hablan de una situación "injusta" y de "un ataque directo" a su modelo de familia que, en lugar de esta "invisibilizado" y "penalizado" como, a su juicio, está, debería ser "protegido".

ELLOS SON MENOS EN EXCEDENCIAS POR CUIDADOS

Igualdad los derechos de las familias monomarentales en esta materia es uno de los objetivos de la Ley de Familias que ha impulsado el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. En dicho texto también se recogen nuevos permisos por cuidados de hijos y familiares, una tarea en la que las mujeres siguen siendo mayoría.

En concreto, y según Seguridad Social, de las 47.445 excedencias que se solicitaron con este fin en 2022, 33.290 corresponden a mujeres (el 70,2%), mientras que las 14.175 restantes corresponden a varones (un 29,8%).