Albares acusa a Feijoo de "involución" por abstenerse y afirma que ya se prepara para gobernar con Vox

BRUSELAS, 20 (EUROPA PRESS)

"Aquí en Bruselas lo que no se entiende es cómo es posible que exista un partido de derechas que no se oponga con claridad y nitidez a una moción de censura presentada por la extrema derecha y cómo se ha producido una involución del PP que ha pasado del no de Casado a la abstención de Feijoo", ha asegurado el titular de Exteriores en declaraciones desde Bruselas donde participa en la reunión de ministros europeos del ramo.

La abstención de los 'populares' a la candidatura de Ramón Tamames "solo tiene una lectura" para Alabares y es que el líder del PP ya prepara a su formación para gobernar con Vox. "No quiere molestar a los que son sus socios futuros", ha subrayado 24 horas antes de que arranque la moción de censura.

El titular de Exteriores ha insistido en que la moción es un instrumento constitucional "de primera importancia" y como tal el Gobierno la encara "con mucha seriedad". "Mañana los españoles van a poder ver con claridad dos programas de gobierno para España", ha afirmado, indicando que el proyecto de Pedro Sánchez "mira hacia el futuro" y está "encarnado en valores europeos" y el de "la derecha y la extrema derecha" por su lado "mira hacia el pasado".

La iniciativa parlamentaria se debatirá este martes en el Congreso de los Diputados y Vox ya ha reclamado al PP que escuche la intervención de Tamames y replantee su voto, que ya han adelantado 'los populares' que será la abstención.