Alejandro VÍDEO: Alejandro Sanz recoge el título de Hijo Predilecto de la Provincia: "Cádiz significa todo lo que soy"

CÁDIZ, 20 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

Así lo ha comentado a los periodistas antes de participar en el acto institucional por el Día de la Provincia celebrado por la Diputación de Cádiz y donde también se ha reconocido como Hija Predilecta a título póstumo a Lola Flores, quien el 31 de marzo tendrá su propio museo en Jerez de la Frontera.

"Cádiz para mí significa todo lo que soy. Mi formación, mis recuerdos, donde se formaron todos mis sueños, donde creció mi familia, mi hermano, mi padre. Lo significa todo", ha manifestado con emoción Alejandro Sanz, señalando que su canción 'Cái', interpretada por Niña Pastori, está inspirada en todo lo que significa para él esta tierra y en su tiempo pasado entre Alcalá de los Gazules, Algeciras, Valdelagrana, Barbate y otros puntos de la provincia.

Sanz también tendrá un museo en Alcalá de los Gazules en torno a su figura, en un proyecto en el que ya se está trabajando. Sobre eso, ha afirmado que tiene "muchas ganas" de ver ese museo abierto al público, considerando que ese momento va a ser "muy bonito" y que con su puesta en marcha la provincia de Cádiz va a tener "una ruta de los museos", recordando los que abrirán próximamente como el de Lola en Jerez y el de Paco de Lucía en Algeciras, y los que ya están abiertos, como son los de Rocío Jurado en Chipiona y Camarón de la Isla en San Fernando.

En su discurso tras recibir su distinción, Sanz ha mostrado su amor hacia "el universo personal" que es Cádiz y se ha declarado "devoto" de la provincia de Cádiz, "de su forma y de su fondo". "Soy y seré, con reconocimiento o sin él, un amante y un entregado a lo que es Cádiz".

Ha agradecido "desde el fondo de su alma" el reconocimiento institucional pero ha manifestado que se siente "más privilegiado que predilecto", al entender que ser predilecto es "muy bonito" pero ser privilegiado es "una cosa que uno elige y lo convierte en una pirueta de la vida".

"Yo no necesito nada. Ustedes me tienen ya, he viajado solo para decírselo. Denles los reconocimientos a aquellos que se mueren por ser reconocidos y se lo merecen. Yo solo me muero por el privilegio de sentir que aquí se formó todo lo mío, mis recuerdos, mis sueños, mis padres, todo lo demás son papelillos de colores, pero soy más de momentos, todos esos que me hicieron ser quien soy", ha expresado.

Además, se ha sentido honrado por "la fantasía" de compartir este día con Lola Flores, sobre la que ha dicho tuvo "la fortuna de compartir muchas bohemiadas" y que ha calificado como "una artista con letras grandes, alguien inabarcable en una sola palabra".

"LOLA FLORES ERA ANDALUZA DE PIES A CABEZA"

Rosario Flores, que ha acudido al acto para recoger la distinción a su madre la artista jerezana Lola Flores, ha asegurado sentirse "muy honrada, orgullosa y emocionada" y ha agradecido el título de Hija Predilecta de la Provincia de Cádiz a su madre, afirmando que el día de la inauguración de su museo en Jerez "va a llorar mucho".

En su discurso, ha defendido que Lola Flores era "andaluza desde los pies hasta la cabeza y hablaba de Andalucía con un amor, una pasión y una alegría que era irrepetible y no habrá ninguna otra como Lola Flores".

"Mi madre desde arriba está bailando por bulerías y diciendo 'olé mi tierra' y yo voy a llevar su sangre y su arte por el mundo entero", ha dicho Rosario, para asegurar que "nunca habrá nadie igual".

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/sociedad/752095/1/alejandro-sanz-recoge-titulo-hijo-predilecto-provinciacadiz-significa-todo-soy

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06