Canadá: 1 muerto, 6 desaparecidos en incendio en Airbnb

MONTREAL (AP) — La alcaldesa de Montreal prometió el lunes endurecer la regulación de Airbnb mientras continuaba la búsqueda de seis personas desaparecidas después de que un incendio arrasara un edificio que incluía unidades de Airbnb en una parte histórica de la ciudad en donde están prohibidas.

En un inicio, los bomberos pensaban que una persona había desaparecido en el incendio del jueves pasado en la ciudad en el este de Canadá. Sin embargo, después surgieron reportes de unidades ilegales de Airbnb en el edificio de más de 130 años y las autoridades actualizaron el fin de semana a siete el número de desaparecidos, incluidos algunos de Estados Unidos.

La policía de Montreal informó que sacó el cuerpo de una mujer de los escombros la tarde del domingo.

El inspector de la policía de Montreal, David Shane, dijo que los seis que todavía están desaparecidos son de Quebec, Ontario y de Estados Unidos, y agregó que los investigadores ya contactaron a sus familias. El fuego del jueves también lesionó a nueve personas, dos de las cuales fueron hospitalizadas.

La causa del incendio está siendo investigada.

La alcaldesa de Montreal, Valérie Plante, dijo que el edificio tenía unidades ilegales de Airbnb y una oficina de arquitectos. Plante agregó que Airbnb debió exigir que los propietarios de las unidades proporcionaran un número de permiso del gobierno de la provincia de Quebec.

“Lo que sucedió aquí es una completa tragedia”, dijo Plante. “Claramente, no estaríamos en esta posición si estuviéramos lidiando con una empresa que se toma en serio sus responsabilidades y le dijera a estos propietarios que si no tienen un certificado, no pueden rentar su unidad. Y eso obligaría a las personas que quieren actuar de forma ilegal y no pagar impuestos a no evadir sus responsabilidades”.

Plante dijo que trabajará con el gobierno provincial de Quebec para endurecer las regulaciones de los alquileres a corto plazo.

Airbnb no respondió de momento un mensaje en busca de comentario.