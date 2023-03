Didier Deschamps: "Camavinga es el jugador que más garantías me da en el lateral izquierdo"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

"Eduardo (Camavinga) tiene esa versatilidad en su juego. Lo ha hecho bien en el Real Madrid en esa posición, pero hoy es el jugador que me da más garantías en esa posición de lateral izquierdo. Sigue rindiendo bien en el medio y cubre una necesidad que tengo puntualmente en esta concentración", analizó el técnico en declaraciones publicadas por la Federación Francesa de Fútbol (FFF), valorando la nueva demarcación que ha ocupado el madridista con regularidad los últimos meses.

El seleccionador se mostró "animado" ante un nuevo ciclo con el combinado francés, sin "margen" para sus encuentros ante "un gran equipo neerlandés" e Irlanda, sus próximos dos rivales en la clasificación para la Eurocopa de 2024. "Tenemos que centrarnos en nuestro objetivo de clasificarnos y no creer que, por lo que logramos en Catar, ya está hecho", remarcó.

"La final ha quedado atrás, es cosa del pasado, yo sólo me centro en esta concentración. Las secuelas fueron diferentes para todos, mis jugadores pudieron pasar página, mi cuerpo técnico y yo trabajamos en el análisis de este partido. Pude hablar con algunos de los chicos, pero eso es pasado. Tenemos que aprender lecciones para el futuro", insistió.

Ya sin el veterano guardameta Hugo Lloris en la selección, Deschamps avanzó que el portero titular será Mike Maignan, del Milan. "El segundo y el tercero aún están por determinar. La experiencia internacional desempeñará un papel, pero no será necesariamente el criterio dominante", explicó, antes de abordar el asunto de la capitanía que ostentaba el meta del Tottenham.

"Aprovecharé los primeros días de la concentración para hablarlo con los candidatos. Lo sabrán el jueves. Tomaré mi decisión en los próximos días. Habrá una distribución del liderazgo entre todos los jugadores, como ocurrió en Catar, con un capitán y un segundo. El único criterio es la legitimidad. Aunque no se trata de un asunto trivial, tampoco es un asunto delicado", opinó.

Entre ellos tampoco estará el central del Manchester United Raphael Varane, que tras el Mundial anunció su retirada del combinado galo. "Le conocía bien, porque empezó conmigo. Es alguien lo suficientemente reflexivo y tranquilo como para no tomar decisiones importantes por capricho. Evidentemente, no es algo que me haga feliz, pero hay que respetar y aceptar su decisión. En el fútbol de alto nivel la responsabilidad puede pesar mucho, y estas exigencias conducen a la fatiga física o psicológica" zanjó.