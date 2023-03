Joven tutora acusa a director de escuela oaxaqueña de amenazarla de muerte

Una joven denunció a través de sus redes sociales que intentaron privarla de su libertad y responsabilizó al director del Colegio de Estudios Superiores y de Especialidades del Estado de Oaxaca (CESEEO), de quien afirmó, ha recibido amenazas de muerte.

A través de un video explicó que el pasado 7 de febrero de 2023 interpuso una denuncia penal con número de carpeta 4568 ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), en Juchitán de Zaragoza, municipio del Istmo de Tehuantepec, donde se encuentra una de las sedes del CESEEO.

Joven denuncia intento de secuestro y teme por su vida en Oaxaca (Captura de pantalla/Redes sociales)

De acuerdo con su narración, cuenta con videos en los cuales se muestra que el director de esta institución educativa privada presuntamente la amenazó de muerte y discriminó por su forma de vestir. ”Él me amenaza de muerte debido a que yo levanté la voz porque me discriminaron al querer llegar a pagar a la institución, que es una institución privada, la colegiatura de mi familiar.

Llegué a pagar y me discriminaron por mi manera de vestir. Yo les dije: en pleno 2023 no pueden discriminar a una persona por cómo ingrese a una institución educativa, menos si soy tutora. Me corrieron, me sacaron, realmente con vergüenza de la institución porque no estaba adecuadamente, no sé si porque soy mujer, porque soy de raíces indígenas, no sé, pero el señor es un déspota, nepotista, misógino y dice que ninguna mujer puede más que él”, relató.

Florencia Blasi afirmó en su video que ha tratado de conciliar con el CESEEO porque no quiere que la maten o maten a su familia. ”Saben que soy una mujer muy trabajadora. Temo por mi integridad física, mi integridad como mujer, mi integridad como mujer indígena que lucha por sus derechos. El día de hoy quisieron levantarme y estoy prácticamente segura que fue el director de la institución CESEEO el que quiso realizar esta acción para callarme ya que tengo una denuncia en su contra por amenazas de muerte por discriminación hacia mi persona”.

Una joven identificada como Florencia Blasi, denunció amenazas de muerte por parte del director del Colegio de Estudios Superiores y de Especialidades del Estado de Oaxaca (CESEEO), José Manuel Rementeria, y pidió a la @FISCALIA_GobOax agilizar la denuncia que interpuso. pic.twitter.com/f0iNXIsd8t — Zona Roja Oaxaca (@ZonaRoja_Oaxaca) March 20, 2023

La joven también denunció que pese a que ya pasó más de un mes que interpuso la denuncia, la Fiscalía General de Oaxaca no ha realizado ninguna acción y no ha atendido a sus demandas. “Hasta ahorita no me van a hacer caso, porque como él lo dice, tienen comprada a la Fiscalía”, dijo.

En el video Blasi pide ayuda a sus familiares y amigos para que compartan la publicación de su denuncia; en las imágenes se observa que exhibe el documento que contiene la denuncia que presentó ante la Fiscalía de Oaxaca. ”Realmente saben que soy una persona muy fuerte que lucha por sus derechos, en cosas así realmente no podemos seguir callándonos”, expresó.