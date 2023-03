El TCM y el Teatro Romea acogen esta semana los aplaudidos montajes 'La voluntad de creer' y 'Pundonor'

MURCIA, 20 (EUROPA PRESS)

A ello se suman cuatro conciertos del Murcia Jazz Festival, que finaliza el domingo con un matinal de jazz-swing en la Plaza de la Universidad, y otras propuestas que van de la danza contemporánea a la ópera, sin olvidar los espectáculos familiares, según han informado fuentes municipales en un comunicado.

La programación comenzará el martes, 21 de marzo, a las 20.00 horas, en el Teatro Romea con 'Turandot'. La Compañía Lírica Ópera 2001 lleva a escena la ópera de Puccini, en la que encontramos una de las arias más famosas, 'Nessun Dorma', y que traslada a los espectadores hasta Pekín, donde la princesa exige a sus pretendientes que respondan correctamente a tres acertijos o morirán. Un día, el joven príncipe de Tartaria, Calaf, se enamora de ella a primera vista. Las entradas para 'Turandot' están agotadas.

El miércoles, 22 de marzo, a las 20.00 horas, llegará 'Pundonor', uno de los grandes éxitos del teatro argentino reciente. Hace un año se estrenó en Madrid logrando una gran acogida y ahora regresa a España, haciendo solo cuatro paradas en todo el país; entre ellas, Murcia. Escrito y protagonizado por Andrea Garrote, este monólogo presenta a una profesora universitaria, doctora en Sociología, que vuelve al aula tras unos meses ausente. Pero la clase que debe dar, una introducción a la obra de Foucault, se interrumpe por su frágil situación. Claudia se vuelve imprevisible, vulnerable, y se usa de ejemplo para la teoría.

Las entradas están a la venta, por 10, 12 y 15 euros, en taquilla, de martes a viernes, de 11.00 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas, y en 'www.teatroromea.es'.

'Safo', poema escénico, musical y visual que cuenta con música de Christina Rosenvinge, se podrá ver en este mismo escenario el viernes, 24 de marzo, a las 20.00 horas. Esta coproducción entre el Teatre Romea de Barcelona, el Festival de Teatro Clásico de Mérida y el Festival Grec propone un viaje a través del tiempo, de Ovidio al siglo XXI. Y se acerca a la Safo humana, a la artista que tocaba en bodas y cantó al deseo.

Este espectáculo es una creación de Christina Rosenvinge, Marta Pazos y María Folguera inspirada en poemas de la propia Safo y las entradas están a la venta por 18, 20 y 22 euros.

El sábado, 25 de marzo, habrá a las 12.00 horas, por siete euros, una nueva oportunidad de disfrutar de los cuentos dramatizados en inglés de ArenaAprende con 'Goldilocks and the Three Bears' en el Salón de los Espejos. Y a las 20.00 horas, el Romea acogerá por primera vez un espectáculo del Murcia Jazz Festival.

Se trata del concierto dramatizado 'Los colores de Duke Ellington', en el que una banda de nueve músicos y dos actores proponen un viaje musical a través de la historia del jazz con el comediante Marcel Tomás como maestro de ceremonias. 12, 15 y 18 euros es el coste de las localidades.

LA DANZA REGRESA AL TCM

También con jazz comenzará el jueves, 23 de marzo, a las 20.00 horas, la programación semanal en el Teatro Circo Murcia. Donald Harrison Quartet será el protagonista del último concierto del festival en este escenario; un concierto liderado por el prestigioso saxofonista de Nueva Orleans, considerado un maestro de todas las épocas del jazz, el soul, el funk, además de un gran compositor de música clásica orquestal.

Las entradas para este concierto se pueden adquirir, por 15, 20 y 22 euros, en taquilla, de martes a viernes, de 11.00 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas, y en 'www.teatrocircomurcia.es'.

La danza regresará al TCM con 'Los cuerpos celestes'. Será el viernes, 24 de marzo, a las 20.00 horas, cuando podamos ver este montaje de Marco Vargas & Chloé Brûlé que, a través de dúos, tríos, cuartetos o quintetos, propone un viaje sensorial de lo etéreo a lo corpóreo. Jugando con la riqueza de los contrastes entre flamenco y música electrónica, se compone en escena un fresco sobre los seres humanos, donde cada individuo es pieza fundamental pero insignificante en el gran tablero universal.

'Los cuerpos celestes' llega a Murcia dentro del Programa Platea y las entradas están a la venta por 8, 10 y 12 euros.

Otro de los éxitos teatrales de la temporada llega también a este escenario el sábado, 25 de marzo, a las 20.00 horas. Se trata del montaje 'La voluntad de creer', de Pablo Messiez, finalista en los Premios Max 23 al Mejor Espectáculo de Teatro y en los Premios Talía 23, a la Mejor Autoría de Teatro. Contando con un amplio elenco, Messiez propone jugar con la percepción del espectador para que la propia función sea una puesta a prueba de su fe: "Demasiadas veces se ha dicho que el teatro es mentira. Vamos a intentar decir otra cosa". Las localidades se pueden adquirir en esta ocasión por 15, 18 y 20 euros.

TEATRO FAMILIAR EN EL BERNAL

Al Teatro Bernal de El Palmar también llegará esta semana el Murcia Jazz Festival con la actuación de Pablo Martínez Flamenco-Jazz Band. Será el viernes, 24 de marzo, a las 20.00 horas, cuando suba a escena esta formación nacida hace una década en el Conservatorio de Ámsterdam y liderada por el polifacético músico nacido en Bullas Pablo Martínez, compositor, trombonista y cantaor flamenco. 6 euros es el precio de las entradas, que se pueden adquirir en la web 'www.teatrobernal.com' y, en taquilla, el mismo día de la representación, desde dos horas antes de su inicio.

Y el domingo, 26 de marzo, a las 12.00 horas, el Bernal volverá a abrir sus puertas al teatro familiar con 'Mami Supernova'; un trabajo escénico con una puesta en escena contemporánea y tecnológica que surge a partir del cuento escrito por Silvia López Ortiz. Una producción que da a conocer, de una manera sencilla, el origen de nuestro planeta, del Sol y de nosotros mismos. Se trata de una reflexión acerca de la belleza de nuestra existencia y de la importancia de cuidar la Tierra. 4 euros es el precio único de la entrada.

JAZZ-SWING EN LA PLAZA DE LA UNIVERSIDAD

Como colofón a la cuarta edición del Murcia Jazz Festival, la música y el baile saldrán de nuevo a la calle con una matinal de jazz-swing dance a cargo de Ksenia & K Quintet que se podrá disfrutar el domingo, 26 de marzo, a las 12.00 horas, en la Plaza de la Universidad de Murcia. K Quintet es un proyecto musical liderado por el matrimonio formado por la famosa bailarina rusa Ksenia Parkhatskaya y el músico y compositor, contrabajista irlandés David Duffy.

Ksenia, también actriz y cantante, está considerada por muchos como la mejor bailarina de charleston del mundo, y es sin duda toda una autoridad por su gran conocimiento de todos los estilos de las eras doradas del jazz y el swing.