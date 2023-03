Estados VÍDEO: El Mago Pop afianza su apuesta por Estados Unidos con la compra de un teatro en Missouri

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El ilusionista catalán Antonio Díaz, conocido como El Mago Pop, ha anunciado este lunes la compra de un teatro en la localidad de Branson, Missouri, en línea con su proyecto "a largo" plazo en Estado Unidos que empezará este verano con su espectáculo 'Nothing is impossible' en el Ethel Barrymore Teather de Nueva York, en Broadway.

"Si queremos hacer carrera en Estados Unidos necesitamos un sitio base", ha asegurado este lunes en rueda de prensa desde el Teatre Victòria de Barcelona sobre la compra del teatro que se llamará Branson Magic Theater by Antonio Díaz, El Mago Pop.

A partir del 17 de agosto Díaz debutará en un teatro de Broadway y se convertirá en el "ilusionista más joven" en hacerlo: las entradas del espectáculo, que se podrá ver durante cinco semanas, ya han salido a la venta.

"Mi sueño es estar en Broadway uno o dos meses al año", ha afirmado el ilusionista, que viajará a Estado Unidos el 23 de abril y se instalará en su nuevo teatro ubicado en el centro del país con un equipo de unas 20 personas.

Díaz ha aclarado que el Branson Magic Theater no acogerá espectáculos hasta la primavera de 2024 porque cuando se instalen allí este 2023 recrearán el Ethel Barrymore Teather para practicar el montaje y desmontaje de 'Nothing is Impossible'.

BROADWAY

'Nothing is impossible' es "muy parecido" al espectáculo actual de El Mago Pop, 'Nada es imposible', aunque tiene algunas diferencias en el guion para adaptarlo a la cultura de Estados Unidos, así como algún juego que llevarán a cabo de forma distinta y los vídeos también serán diferentes.

"Es un sueño", ha celebrado Díaz, que ha recordado cómo la pandemia de coronavirus aplazó su aterrizaje en un teatro de Broadway, previsto inicialmente en julio de 2020, un contratiempo que a juicio del ilusionista ha servido para preparar mejor la obra.

MISSOURI Y EL VICTORIA

Díaz ha explicado que la compra del teatro en Branson se enmarca dentro de su apuesta por Estados Unidos, al estar ubicado a 20 horas en coche tanto de Nueva York como de Las Vegas, y también porque su espectáculo es "técnicamente muy sofisticado" y necesitaban un sitio base.

Sin embargo, ha reivindicado también su proyecto en Barcelona y en el Teatre Victòria de la capital catalana, al que regresará en octubre una vez acabe su primer periplo en Broadway, y ha asegurado que el teatro tendrá "una línea de programación a la altura" mientras él esté de gira, aunque no la ha concretado.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/cultura/752087/1/salen-venta-entradas-show-mago-pop-broadway

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06