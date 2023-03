Fórmula 1.-.-La FIA aclarará la normativa antes del Gran Premio de Australia tras la polémica por el podio de Alonso

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El asturiano, que partió desde la primera fila de parrilla en Yeda, segundo, finalizó en tercera posición tras los Red Bull del mexicano Sergio 'Checo' Pérez y el neerlandés Max Verstappen, todo a pesar de tener que cumplir una penalización de cinco segundos por alinearse incorrectamente en la parrilla de salida.

Sin embargo, después de la carrera, los comisarios imponían a Alonso una sanción de 10 segundos al entender que, durante el cumplimiento de la penalización anterior, el gato trasero que manejaba uno de sus mecánicos había hecho contacto con su 'AMR23' antes de que transcurrieran los cinco segundos. Con ello, el británico George Russell (Mercedes), cuarto en meta, subía a la tercera posición.

Aston Martin recurrió la sanción, argumentando que el reglamento habla de "no trabajar" en el coche pero no de "no tocar", y aportando casos previos en los que los supuestos infractores no fueron sancionados. Así, se revocó la penalización y el español celebró su podio número 100 en la Fórmula 1.

"No hubo un acuerdo claro, como se sugirió anteriormente a los comisarios, en el que se determinase que las partes habían acordado que un gato tocando un coche equivale a trabajar en el automóvil. Dadas las circunstancias, consideramos que nuestra decisión original de imponer una sanción al coche 14 debía revertirse, y lo hicimos en consecuencia", señalan los comisarios en su informe.

Tras el lío en Yeda, un portavoz de la FIA ha comunicado que esperan que el tema se discuta en la próxima reunión del Comité Asesor Deportivo del jueves, antes del Gran Premio de Australia, con el fin de "aclarar cualquier confusión para futuros eventos" y para "regular el deporte de manera justa y transparente".

"La solicitud a los comisarios para la revisión de la decisión inicial se hizo en la última vuelta de la carrera. La decisión posterior de los comisarios de escuchar y otorgar el derecho de revisión por parte del competidor fue el resultado de nuevas pruebas con respecto a la definición de 'trabajar en el coche', para las cuales había precedentes contradictorios", indicó el portavoz.