“¡Presidente, presidente!”, aclaman a Marcelo Ebrard en presentación de su libro

El canciller Marcelo Ebrard se destapó formalmente a la presidencia de la República con la presentación de su nuevo libro, que revela de manera autobiográfica quién es y qué proyecto político quiere ofrecer a México de convertirse en presidente en las elecciones del 2024.

Ebrard indicó que uno de sus objetivos es acrecentar la clase media, la cual se ha reducido en la última década por una mayor desigualdad entre los que más y menos tienen en el país.

“El camino de México” expone la trayectoria política del canciller, así como su infancia, en algo que el propio Ebrard Casaubón calificó como un “ejercicio de transparencia” que busca acercar a la gente para que lo conozca a él y su propuesta de gobierno.

El autor del texto estuvo acompañado en el evento en el Palacio de Minería por los escritores, Ricardo Rafael y Elena Poniatowska; la doctora en Derecho, Leticia Bonifaz; su esposa, Rosalinda Bueso; y la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Martha Delgado, quien participó como moderadora.

El aspirante a la presidencia aseguró en la presentación que una de sus prioridades se concentra en la reducción de la desigualdad, la cual le causó impacto desde que era niño. De esta forma, indicó que el poder debe usarse para transformar la realidad de las personas más necesitadas.

Destacó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se ha enfocado en atacar dicha disparidad y reducir la brecha que existe entre los que más y menos tienen, con el esfuerzo más importante del último medio siglo por alcanzar una modificación, algo a lo que daría continuidad si se convierte en el titular del Poder Ejecutivo.

“Nos hemos preparado 42 años, lo que les comparto es qué he aprendido. He sido perseguido, en el sexenio del Enrique Peña Nieto y aquí estamos, porque si debiéramos algo, porque si fuéramos gente chueca, hoy no estaríamos aquí”, aseguró-

Subrayó los valores del pueblo de México, la solidaridad, la grandeza, que lo inspiran a cambiar la realidad del país y lograr su mayor convicción, la igualdad.

“Les comparto de dónde vengo, quién soy, cuáles son mis valores, a mí me ha costado defender en lo que creo”.

Ebrard Casaubon precisó que las condiciones en las que se encuentra el país han propiciado un clima ideal para realizar cambios, por la fortaleza de la economía, de la moneda, la edad de la población y la productividad del país.

“Jamás habíamos tenido una oportunidad como la que tenemos ahorita”.