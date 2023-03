AMLO reprueba violencia contra Norma Piña tras quema de su figura en mitin

Después de que se difundiera un video en el que asistentes al mitin por la Expropiación Petrolera-- en el Zócalo capitalino-- quemaban una figura con el rostro de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reprobó dicho acto de violencia.

En su conferencia mañanera, el mandatario mexicano aseguró que existen maneras de manifestarse de forma pacífica, sin llegar a este tipo de acciones, pese a tratarse de adversarios políticos a su gobierno de la Cuarta Transformación.

“No deben llevarse a cabo este tipo de actos, no es lo mejor, creo que hay formas de protestar sin llegar a esos extremos, eso es lo que yo opino. Condeno esos actos, no hace falta, tenemos que vernos como adversarios, no como enemigos”.

López Obrador indicó que los adversarios a su proyecto los aprecian como enemigos, una postura que no comparten los miembros de sus gobierno.

Esto es inadmisible y debe ser condenado, en el caso de Norma Piña y siempre.



La violencia verbal del presidente @lopezobrador_ salta de la mañanera a las redes sociales, a las calles. Construye enemigos existenciales e incita/da permiso para agredirlos. pic.twitter.com/5j8528PXIU — Denise Dresser (@DeniseDresserG) March 19, 2023

“Además, nosotros no somos iguales a los conservadores, ellos nos ven como enemigos a destruir”, detalló.

Los videos de la quema de la imagen de la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña se volvieron virales en redes sociales, por lo que hubo reacciones en contra de la violencia y expresiones de respaldo y defensa de la integrante del Poder Judicial.

Políticos, periodistas y miembros de organizaciones pidieron frenar estas manifestaciones de odio a través de una campaña promovida en redes sociales. A esto se sumó el expresidente de la Corte, Arturo Zaldívar, en su cuenta de Twitter.