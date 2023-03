Ibrahimovic, sobre su lesión de rodilla: "La verdad es que me operé tres veces, no una"

Berlín (STATS Perform/dpa/EP)

El jugador del AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, reveló este martes, en el regreso del delantero de 41 años a una concentración de la selección sueca después de dos años sin ir convocado, que necesitó de tres operaciones de rodilla para salvar su carrera al final de la temporada pasada.

"La verdad es que me operé tres veces, no una. El problema era que la respuesta no era positiva. Intentaban avanzar, pero luego eran dos pasos hacia atrás", señaló el futbolista en rueda de prensa antes del partido de clasificación para la Eurocopa 2024 del viernes contra Bélgica.

El delantero explicó que el proceso para volver a poner la rodilla en condiciones fue entonces una lucha y que tuvo que persistir ya que al principio no vio ninguna mejoría. "Nunca vi ninguna luz que me diera energía, que me diera respuestas de que lo que estaba haciendo era bueno. Pero entonces ocurrió algo y salí de una habitación oscura y todo se volvió brillante y positivo. Fue duro, pero tuve mucha paciencia", expresó.

Está previsto que Ibrahimovic sea suplente contra Bélgica y Azerbaiyán, y volver a marcar con su país, por primera vez desde que lo hiciera contra Dinamarca en noviembre de 2015, pondría la guinda a su regreso. "Eso lo significaría todo. Siempre es divertido marcar goles en la selección, más aquí en casa, delante del pueblo sueco. Si llega la oportunidad marcaré al cien por cien", concluyó.