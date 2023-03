¡Mexicanos mal dormidos! Pega a 45% insomnio y problemas de sueño

Los problemas de sueño se han convertido en un mal que aqueja a los mexicanos y con el paso de los años se han agudizado, desencadenando otro tipo de padecimientos de salud de mayor gravedad--diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares--. Tan solo el insomnio lo sufren 45% de los mexicanos, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Según Rafael Santana Miranda, responsable de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina, las causas de esta problemática se deben a la vida de la población en el país, que da escasa importancia al descanso y a las largas rutinas de trabajo y tiempos de traslado para llegar a sus destinos.

Además, otro de los motivos que ha empeorado el sueño en los mexicanos es la pandemia de Covid-19, la cual causó un incremento de los malestares asociados a una mala calidad del descanso por el encierro y las dificultades sociales que acarreó.

Trabajar durante jornadas excesivas es una de las razones que ha desencadenado mayores dificultades para el sueño reparador, pues se cubren horarios de hasta 12 horas diarias, aunado a los tiempos que la gente pasa en el transporte público, superiores a una hora.

Al respecto, los turnos nocturnos o las jornadas matutinas también se suman al problema, debido a que existe un desajuste del reloj biológico.

Las pantallas, es decir, los dispositivos móviles o computadoras afectan el descanso de las personas que los sobreutilizan durante extensos periodos de tiempo. Si se hace uso de estos hasta altas horas de la noche, la situación relacionada con ellos empeora.

“No estamos durmiendo bien ni las horas suficientes, y además, no tenemos horarios de trabajo sanos. Sólo se vive para trabajar, y entonces ¿quién educa a los hijos o quién cuida la calidad de la alimentación? No hay tiempo para hacer ejercicio y menos para el entretenimiento”, expresó el especialista de la UNAM.

La mayoría de las personas no alcanza el mínimo de horas recomendadas de sueño al día, que se ubica entre siete y ocho diarias.